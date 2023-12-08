Danh tính người phụ nữ phát thạch trái cây khiến 44 học sinh bị ngộ độc

Xã hội 08/12/2023 21:16

Theo nguồn tin, người phụ nữ là nhân viên tiếp thị sản phẩm từ một công ty có trụ sở ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Báo Người Lao Động cho hay, tối 8-12, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết liên quan đến vụ việc nhiều học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà (xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) bị ngộ độc thực phẩm, lực lượng chức năng đã mời người phụ nữ phát thạch trái cây cho học sinh để làm việc và cung cấp thông tin ban đầu.

Qua xác minh, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lệ T. (29 tuổi, ngụ xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi), là nhân viên tiếp thị sản phẩm của Công ty TNHH MTV Tuyết Ka tại địa chỉ 88 Bà Triệu (TP Quảng Ngãi).

Danh tính người phụ nữ phát thạch trái cây khiến 44 học sinh bị ngộ độc - Ảnh 1

Học sinh cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Người Lao Động

T. cho biết khoảng 12 giờ 30 phút trưa 8-12, chị nhận được yêu cầu từ quản lý nhãn hàng đến trụ sở công ty nhận 19 lốc sữa và 1 túi thạch trái cây (sản phẩm được tặng kèm). Sau đó, T. đã đến Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà để bán sữa và phát các gói thạch trái cây cho học sinh.

Sau khi ăn thạch, hơn 40 học sinh có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi, đã được nhà trường và gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe và cấp cứu tại Trạm Y tế xã Tịnh Long và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Báo Kinh tế đô thị cho biết, số ca nhập viện rải rác, kéo dài từ khoảng 15 giờ đến hơn 16 giờ cùng ngày. Tất cả các em đều có chung tình trạng buồn nôn, đau bụng, chưa ghi nhận tình trạng nặng và đang được các bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh thăm khám, theo dõi sức khỏe.

Danh tính người phụ nữ phát thạch trái cây khiến 44 học sinh bị ngộ độc - Ảnh 2
Bác sĩ thăm khám cho một học sinh nhập viện sau khi ăn đồ ăn giống thạch. Ảnh: Kinh tế đô thị

 Thông tin từ các em học sinh, ngay đầu giờ chiều, có một phụ nữ đến trường cho một loại thực phẩm như thạch. Sau khi ăn xong, các em đều có triệu chứng đau bụng và buồn nôn nên được nhà trường đưa đến Trạm y tế, sau đó chuyển lên Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Sản -Nhi tỉnh Quảng Ngãi, bác sĩ CKII Trà Thị Thanh Vân, nhận định ban đầu nguyên nhân xảy ra các triệu chứng trên là do ngộ độc thực phẩm.

Ngay trong chiều 8/12, cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

 

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