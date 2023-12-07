Qua đoạn clip đánh nhau tại chung cư trên lan truyền mạng xã hội tối 3-12, Công an phường 25 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, trích xuất camera tại chung cư và ghi nhận hình ảnh nam thanh niên mặc áo đen và người nữ mặc áo xanh dương đang đánh một phụ nữ mặc áo vàng.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, được bạn nhờ đi kiểm tra, hoa khôi UEF tới chung cư rồi ra tay hành hung người khác.

Làm việc với công an, Q. và T. thừa nhận đã dùng tay đánh, dùng chân đạp vào người chị M.. Cả hai còn khai thêm một người liên quan tên N.T.T.H. (30 tuổi, ngụ quận 7) nên công an cũng đã mời về làm việc.

Qua truy xét, công an xác định đôi nam nữ trực tiếp đánh người là P.N.Q. (23 tuổi) và T.Đ.T.T. (25 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức). Bị hại được xác định là chị T.V.M. (27 tuổi, ngụ quận 8).

Nguyên nhân được xác định là do ghen tuông của một người bạn. Ảnh: Người Lao Động

Theo xác minh, nguyên nhân xuất phát từ việc ghen tuông giữa N.T.T.H. và chị T.V.M..

Báo Người Lao Động cho hay, trước đó, khoảng 9 giờ sáng 19-11, mẹ ruột của N.H A. gọi điện cho N.T.T H. (30 tuổi, ngụ quận 7, có mối quan hệ yêu đương với A.) nói căn hộ của bà có 2 phụ nữ lạ mặt do A. đưa về và ngủ qua đêm nên gọi H. sang kiểm tra.

Do H. đang nằm ở bệnh viện nên gọi điện cho P.N.Q (23 tuổi, hoa khôi sinh viên UEF) và T.Đ.T.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đến chung cư L.B, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh để xem tình hình.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, Q. và T. đến chung cư thì được mẹ của A. đưa lên tầng 17 gặp T.V.M. (27 tuổi, ngụ quận 8) và T.T.H.T. (31 tuổi, bạn của M.). Họ nói chuyện rồi Q., T. xuống sảnh chung cư trước.

Vụ việc xảy ra tại chung cư. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cảnh tượng sau đó đã hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội.

P.N.Q. (từng là hoa khôi của trường UEF năm 2019) cùng T.Đ.T.T. chờ 2 phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra khỏi thang máy chung cư L.B thì lập tức lao đến áp sát.

Q. và T. tấn công người phụ nữ (áo vàng) rồi vật chị này xuống đất. T. còn kéo tóc người phụ nữ áo vàng lôi đi, vừa lôi vừa đá.

Camera ghi rõ tiếng quát: "Phải mày đánh em tao không? Mày chơi đồ, đúng không?".

T. cũng lớn tiếng: "Mày biết tao làm luật sư không? Tao cho mày lên đường bây giờ!".

Nhiều nhân viên bảo vệ chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn quyết liệt.