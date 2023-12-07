Nóng: Sở Y tế chính thức lên tiếng vụ Nhân viên y tế ở bệnh viện liên tiếp bị hành hung

Xã hội 07/12/2023 17:13

Nhân viên y tế bị hành hung là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xã hội lên án và pháp luật xử lý nghiêm minh.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, chiều ngày 7/12, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận được thông tin về việc 2 nhân viên y tế tại Bệnh viện Quận 7 bị hành hung, lăng mạ, ngay trong sáng ngày 7/12, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đã cử tổ công tác đến làm việc với Bệnh viện Quận 7 về vụ nhân viên y tế bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ. Buổi làm việc có đại diện của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Thành phố, UBND Quận 7, Công an phường Tân Phú.

Tại buổi làm việc, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã thăm hỏi, động viên tập thể nhân viên khoa Cấp cứu và nhân viên y tế bị hành hung. Lãnh đạo Sở Y tế đã yêu cầu lực lượng an ninh tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự y tế và đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ trên địa bàn Quận 7.

Nóng: Sở Y tế chính thức lên tiếng vụ Nhân viên y tế ở bệnh viện liên tiếp bị hành hung - Ảnh 1

Đoàn làm việc thăm hỏi và động viên nhân viên khoa Cấp cứu Bệnh viện Quận 7 và nhân viên bị hành hung. Ảnh: PLO

Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Quận 7 cần rà soát, củng cố quy trình báo động "Code grey" về an ninh trật tự bệnh viện. Trong đó, cần lưu ý thời gian kích hoạt đến công an địa phương để kịp thời hỗ trợ lực lượng bảo vệ bệnh viện đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện.

Đồng thời, Bệnh viện Quận 7 cần triển khai thêm các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình huống thân nhân người bệnh bất ngờ gây rối hoặc hành hung nhân viên khoa Cấp cứu của bệnh viện như: Phân luồng tiếp nhận, quy trình sàng lọc, nhận diện được các nguy cơ tiềm ẩn gây rối an ninh trật tự bệnh viện, tăng cường phân bổ nhân viên bảo vệ tại các điểm nóng.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM mong rằng Công an phường Tân Phú và Công an Quận 7 quan tâm và tăng cường hỗ trợ cho Bệnh viện Quận 7 triển khai hiệu quả quy trình báo động "Code grey" về an ninh trật tự bệnh viện.

Cũng theo Báo PLO, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra vụ việc hành hung nhân viên y tế. Theo đó, vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 23 giờ 15 ngày 22-11, ca trực đêm tại BV tiếp nhận bệnh nhân NTT có vết thương hở do té ngã. Ca trực tư vấn khâu vết thương và được bệnh nhân đồng thuận. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân chẳng những không ra ngoài để các nhân viên y tế trực làm việc mà còn chửi bới, nhục mạ khiến bác sĩ (BS) phải tạm ngưng công việc và rời khỏi phòng tiểu phẫu.

Nóng: Sở Y tế chính thức lên tiếng vụ Nhân viên y tế ở bệnh viện liên tiếp bị hành hung - Ảnh 2
Bệnh viện quận 7 cầu cứu vì nhân viên y tế liên tục bị hành hung. Ảnh: Tuổi Trẻ

Người nhà bệnh nhân sau đó đuổi theo đánh vào mặt trái BS. Sự việc nhanh chóng được BV báo cho Công an phường Tân Phú và nơi đây yêu cầu BS trực của BV về trụ sở phường để khai báo sự việc.

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 3-12, BV quận 7 nhận được cuộc gọi cấp cứu 115 tại quán nhậu trên đường 47 thuộc phường Tân Quy, quận 7.

Đến nơi, nhân viên cấp cứu ghi nhận do quá say nên bệnh nhân té ngã trong nhà vệ sinh và bất tỉnh. Do nhà vệ sinh hẹp, nhân viên y tế nhờ người nhậu chung hỗ trợ đưa bệnh nhân lên băng ca để chuyển đi. Tuy nhiên, người này lớn tiếng với nhân viên y tế rằng: “Sao không tự làm mà bắt hỗ trợ”.

Sau khi đưa bệnh nhân lên băng ca chuyển ra ngoài, người này từ phía sau đạp mạnh vào lưng nhân viên y tế. Sự việc cũng được BV quận 7 báo Công an phường Tân Phú.

Công an quận 7 sau đó đã làm việc với những người hành hung nhân viên y tế và cho biết sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

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Từ khóa:   nhân viên y tế hành hung quận 7

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