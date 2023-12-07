Bình Thuận: Cháy lớn tại xưởng đóng tàu ở Phan Thiết, nhiều tàu cá bị thiêu rụi

Xã hội 07/12/2023 17:02

Lãnh đạo địa phương đã rời cuộc họp khẩn cấp đến hiện trường vụ cháy lớn đang diễn ra tại xưởng đóng tàu.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 7-12, một xưởng đóng tàu thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết bất ngờ xảy ra vụ cháy hàng loạt tàu cá.

Ngọn lửa xuất phát từ một tàu cá đang nắm trong xưởng đóng tàu, sau đó lan nhanh sang nhiều tàu bên cạnh.

Do hiện trường gồm nhiều vật liệu dễ cháy, dầu, gỗ nên ngọn lửa lan rất nhanh, bao trùm cả một khu vực. Theo ghi nhận tại hiện trường có khoảng 10 chiếc tàu cá đang bị cháy, lửa bốc lên cao

Bình Thuận: Cháy lớn tại xưởng đóng tàu ở Phan Thiết, nhiều tàu cá bị thiêu rụi - Ảnh 1

 

Bình Thuận: Cháy lớn tại xưởng đóng tàu ở Phan Thiết, nhiều tàu cá bị thiêu rụi - Ảnh 2

 

Bình Thuận: Cháy lớn tại xưởng đóng tàu ở Phan Thiết, nhiều tàu cá bị thiêu rụi - Ảnh 3
Cháy lớn tại Bình Thuận. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo PLO, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường, tuy nhiên do hiện nay gió ở khu vực trên khá lớn nên khó khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 16g ngọn lửa vẫn chưa được khống chế triệt để nhưng đã tạm thời ngưng cháy lan. Từ trong vụ cháy vẫn phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã phải rời cuộc họp HĐND tỉnh Bình Thuận đang diễn ra để trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Bình Thuận: Cháy lớn tại xưởng đóng tàu ở Phan Thiết, nhiều tàu cá bị thiêu rụi - Ảnh 4

 

Bình Thuận: Cháy lớn tại xưởng đóng tàu ở Phan Thiết, nhiều tàu cá bị thiêu rụi - Ảnh 5 

 

Bình Thuận: Cháy lớn tại xưởng đóng tàu ở Phan Thiết, nhiều tàu cá bị thiêu rụi - Ảnh 6

Hàng trăm cán bộ Cảnh sát PCCC cùng rất nhiều phương tiện đang được huy động xuống hiện trường. Ảnh: PLO

Theo báo cáo nhanh của Công an Bình Thuận, nguyên nhân vụ cháy tàu là do nhóm công nhân của Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết trong quá trình hàn ống bô tàu BTh 998.97 TS thì bụi hàn rơi vãi xuống khu vực sàn tàu có dầu nhớt dẫn đến cháy. Bước đầu xác định có khoảng 10 chiếc tàu bị thiêu rụi.

 

 

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