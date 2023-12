Theo Báo Giao thông, sáng ngày 6/12, thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đang trong quá trình hoàn tất các điều tra để báo cho UBND tỉnh Nghệ An về vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Châu Tiến (đóng ở Khu Công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An) - nơi có 6 công nhân tử vong do bụi phổi.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An đã thăm khám cho 81 công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến.