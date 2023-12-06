Vụ 6 công nhân tử vong do mắc bệnh bụi phổi: Thêm 57 người mắc bệnh, 19 người thể nặng

Xã hội 06/12/2023 09:20

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An đã thăm khám cho 81 công nhân mới đây, trước đó đã có 6 người tử vong do mắc bệnh bụi phổi tại công ty này.

Theo Báo Giao thông, sáng ngày 6/12, thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đang trong quá trình hoàn tất các điều tra để báo cho UBND tỉnh Nghệ An về vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Châu Tiến (đóng ở Khu Công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An) - nơi có 6 công nhân tử vong do bụi phổi.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An đã thăm khám cho 81 công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Kết quả khám đã phát hiện thêm 57 người mắc bệnh bụi phổi silic. Trong đó có 19 người bị thể nặng, 25 người thể trung bình và 13 người thể nhẹ.

Có 2 trường hợp phim chụp bị mờ nên không xác định được. Có 3 người đã và đang được điều trị bệnh bụi phổi silic.

Vụ 6 công nhân tử vong do mắc bệnh bụi phổi: Thêm 57 người mắc bệnh, 19 người thể nặng - Ảnh 1
81 công nhân thăm khám bệnh bụi phổi. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, Được biết, ngoài 81 công nhân đã được thăm khám, hiện còn hơn 30 người từng làm việc tại Công ty Châu Tiến chưa được thăm khám.

“Theo báo cáo của công ty, có 117 người từng làm việc tại công ty này. Tuy nhiên, dù đã thông báo nhiều lần, nhưng đến nay chỉ mới có 81 người đến thăm khám. Các trường hợp còn lại, đoàn sẽ tiếp tục điều tra", một lãnh đạo của Sở Y tế Nghệ An cho biết trên Báo Giao thông.

Dự kiến ngày 7/12 tới đây, đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các bác sĩ thăm khám cho những công nhân này.

Được biết, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc thu thập các dữ liệu, hồ sơ liên quan để làm rõ về vụ việc này.

Vụ 6 công nhân tử vong do mắc bệnh bụi phổi: Thêm 57 người mắc bệnh, 19 người thể nặng - Ảnh 2

Qua kiểm tra, phát hiện thêm 57 công nhân đã và đang làm việc tại Công ty Châu Tiến mắc bụi phổi. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, vào tháng 2, huyện Nghi Lộc có báo cáo về việc phát hiện 8 công nhân trú trên địa bàn huyện này từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị mắc bệnh bụi phổi.

Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc kiểm tra và xác định có tổng cộng 14 người đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến mắc các bệnh về phổi, bụi phổi. Đến tháng 12, đã có 6 người trong số đó tử vong.

Công ty TNHH Châu Tiến chuyên chế biến bột đá vôi trắng siêu mịn với quy mô 180.000 tấn/năm và chế biến bột đá thạch anh - quartz với quy mô 150.000 tấn/năm.

Tháng 9, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt Công ty Châu Tiến hơn 110 triệu đồng.

 

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