TP Bảo Lộc: Bàng hoàng phát hiện thi thể tử vong bên cạnh chiếc xe máy biến dạng

Xã hội 04/12/2023 14:29

Người dân phát hiện người đàn ông 42 tuổi đã tử vong bên cạnh chiếc xe máy không nguyên vẹn.

Thông tin từ Báo PLO cho biết, ngày 4-12, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông nằm chết bên lề đường cùng với 1 chiếc xe máy.

TP Bảo Lộc: Bàng hoàng phát hiện thi thể tử vong bên cạnh chiếc xe máy biến dạng - Ảnh 1

Người dân phát hiện thi thể tử vong bên cạnh có chiếc xe máy trên đường Đinh Công Tráng, thôn 7, xã Đại Lào nên trình báo công an. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Cũng theo Báo Lâm Đồng, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Đại Lào đã có mặt khoanh vùng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh của cơ quan công an, nạn nhân được xác định là ông Tống Ngọc Quang (42 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc).

TP Bảo Lộc: Bàng hoàng phát hiện thi thể tử vong bên cạnh chiếc xe máy biến dạng - Ảnh 2
Bảo Lộc thuộc Lâm Đồng. Ảnh: Internet

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với lực lượng pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo Wikipedia, thành phố Bảo Lộc có diện tích 232,56 km², dân số năm 2022 là 162.599 người, mật độ dân số đạt 699 người/km². Thành phố Bảo Lộc có diện tích 23.256 ha, chiếm 2,38% diện tích toàn tỉnh Lâm Đồng.

Bảo Lộc nằm trên Quốc lộ 20, nếu tính từ trung tâm thành phố Bảo Lộc thì Bảo Lộc cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 193 km đường bộ về hướng Tây Nam theo tuyến quốc lộ 20, trung tâm thành phố cách thành phố Đà Lạt 110 km về hướng Bắc theo tuyến quốc lộ 20, cách Phan Thiết và Dầu Giây mỗi nơi 121 km theo quốc lộ 55 và quốc lộ 20.

 

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Từ khóa:   Lâm Đồng tai nạn điều tra

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