Khi trở về nhà, nam thanh niên bị đối tượng nghi do mâu thuẫn tại đám cưới trước đó đâm tử vong.

Theo thông tin từ Báo Công lý, mâu thuẫn xuất phát vào chiều 3/12, anh Đ. Q. S. (SN 2002, trú ở xóm 4, xã Diễn Phú) đi ăn cỗ cưới ở địa phương.

Tại đây anh S. có lời qua tiếng lại với người của nhóm khác đến từ xã Diễn Lộc, tuy nhiên mọi việc được can ngăn kịp thời.

Đến khoảng 17 giờ, sau khi anh S. trở về nhà, nhóm người đến từ xã Diễn Lộc trước đó tìm đến nhà anh S. để nói chuyện. Bất ngờ anh S. bị người trong nhóm dùng dao đâm vào cổ.

Do bị thương nặng nên nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Công Lý

Dù được người dân đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu ngay sau đó và tiếp tục được chuyển lên tuyến tỉnh, nhưng do vết thương nặng, anh S. đã tử vong và đưa về nhà vào 23 giờ cùng ngày.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh S. hết sức khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi phụ hồ ở Hà Nội.

Nam thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Báo Giao thông

Dẫn tin từ Báo Giao thông cho biết thêm, “nghi phạm là nam thanh niên trú ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu và đã được công an bắt giữ sau đó”, nguồn tin tiết lộ.

"Nghi phạm được một thanh niên trú ở xã Diễn Phú chở đến nhà anh S. Ban đầu nói chở đến để giảng hòa, nhưng khi người này vừa từ trong nhà ra đến cửa thì bị nghi phạm cầm kéo đâm." Nhóm đối tượng sau khi gây án đã bỏ chạy nhưng bị lực lượng Công an xã triệu tập, đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn với bạn học, nam sinh 15 tuổi bị đâm tử vong Trong lúc cãi cọ, Q. bất ngờ dùng dao đâm vào người A. Hoảng sợ, A. bỏ chạy nhưng chỉ được vài chục mét thì gục xuống, tử vong tại chỗ.

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