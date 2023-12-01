Trong lúc cãi cọ, Q. bất ngờ dùng dao đâm vào người A. Hoảng sợ, A. bỏ chạy nhưng chỉ được vài chục mét thì gục xuống, tử vong tại chỗ.
- Điện Biên: Bé trai 3 tuổi đi lạc trong rừng gần 20 giờ
- Phú Thọ: Người mẹ tha thiết tìm con gái 13 tuổi bỏ nhà đi để lại bản tường trình viết tay
Theo thông tin từ Báo VOV, nguồn điều tra ban đầu cho hay, vụ án xảy ra vào khoảng 7h sáng nay (1/12) tại thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).
Thời điểm trên, Nguyễn Thế Q. (SN 2008, trú An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) gặp bạn là X.A. (SN 2008, trú tại Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), sau đó 2 người phát sinh mâu thuẫn.
Trong lúc cãi cọ, Q. bất ngờ dùng dao đâm vào người A. Hoảng sợ, A. bỏ chạy nhưng chỉ được vài chục mét thì gục xuống, tử vong tại chỗ; Nguyễn Thế Q. cũng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Báo An ninh Thủ đô cũng cho hay, Quá trình điều tra xác định, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, Nguyễn Thế Q và C.X.A đã xảy ra mâu thuẫn.
Sau khi gây án, Q bỏ trốn. Khoảng 30 phút sau, Q bị lực lượng công an bắt giữ ở khu vực bờ sông khi đang tìm phương tiện giao thông đường thủy để tẩu thoát.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.