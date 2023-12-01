Mâu thuẫn với bạn học, nam sinh 15 tuổi bị đâm tử vong

Xã hội 01/12/2023 20:33

Trong lúc cãi cọ, Q. bất ngờ dùng dao đâm vào người A. Hoảng sợ, A. bỏ chạy nhưng chỉ được vài chục mét thì gục xuống, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Báo VOV, nguồn điều tra ban đầu cho hay, vụ án xảy ra vào khoảng 7h sáng nay (1/12) tại thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

 

Thời điểm trên, Nguyễn Thế Q. (SN 2008, trú An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) gặp bạn là X.A. (SN 2008, trú tại Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), sau đó 2 người phát sinh mâu thuẫn.

Trong lúc cãi cọ, Q. bất ngờ dùng dao đâm vào người A. Hoảng sợ, A. bỏ chạy nhưng chỉ được vài chục mét thì gục xuống, tử vong tại chỗ; Nguyễn Thế Q. cũng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mâu thuẫn với bạn học, nam sinh 15 tuổi bị đâm tử vong - Ảnh 1

Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: An ninh Thủ đô

 

Báo An ninh Thủ đô cũng cho hay, Quá trình điều tra xác định, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, Nguyễn Thế Q và C.X.A đã xảy ra mâu thuẫn. 

Mâu thuẫn với bạn học, nam sinh 15 tuổi bị đâm tử vong - Ảnh 2
Khi nhìn thấy cháu A đi xe máy cùng bạn tại đường Hồng Hà, Q đã dùng dao đâm vào cháu A. Bị đâm, cháu A chạy được một đoạn thì gục xuống đường. Ảnh: VOV

Sau khi gây án, Q bỏ trốn. Khoảng 30 phút sau, Q bị lực lượng công an bắt giữ ở khu vực bờ sông khi đang tìm phương tiện giao thông đường thủy để tẩu thoát.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

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Từ khóa:   mâu thuẫn tai nạn vụ án

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