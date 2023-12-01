Các đơn vị nghiệp vụ đã chia nhiều mũi công tác lần theo và đón lõng hướng tẩu thoát của các đối tượng. Cướp tiệm vàng ở Châu Thành: Một đối tượng trong nhóm nghi tử vong

Theo thông tin từ Báo Giao thông cho hay, sáng 1/12, Công an tỉnh Trà Vinh cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh và Công an huyện Châu Thành khẩn trương điều tra một vụ cướp có vũ trang xảy ra tại huyện Châu Thành tối 30/11.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy có hai người đàn ông mang theo súng xông vào tiệm vàng, cướp đi nhiều tài sản trước sự bất lực của chủ tiệm.

Hình ảnh hai người đàn ông mang theo súng xông vào cướp tiệm vàng. Ảnh: Báo Giao Thông

Sau khi vơ vét tài sản, hai người đàn ông nhanh chóng rời hiện trường. Người dân nghe được tiếng súng tại thời điểm xảy ra vụ cướp.

Nhận tin báo, công an đã triển khai nhiều hướng truy bắt hai đối tượng. Thông tin ban đầu, quá trình tháo chạy, các đối tượng chia làm hai hướng và đều mang theo vũ khí.

Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, công an tỉnh cũng thông báo ngay cho công an các đơn vị, địa bàn giáp ranh về đặc điểm, nhận dạng của thủ phạm gây án.

Trên đường tẩu thoát, một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao và bắn súng về phía lực lượng làm nhiệm vụ, tự ngã dẫn đến tử vong tại khu vực gần cầu Cổ Chiên phía bờ thuộc tỉnh Trà Vinh.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: Tuổi Trẻ

Người còn lại bỏ trốn đến địa phận thuộc tỉnh Tiền Giang, đã bị lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ trong đêm.

Công an tỉnh Trà Vinh khám nghiệm, thu giữ các tang vật liên quan và tiếp tục công tác điều tra.

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