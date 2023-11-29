Điện Biên: Bé trai 3 tuổi đi lạc trong rừng gần 20 giờ

Xã hội 29/11/2023 22:29

Hơn 100 người chia thành 5 mũi tìm kiếm bé trai đi lạc suốt 20h tại các khe nước, bìa rừng trong phạm vi bán kính gần 5km.

Theo Báo Lao Động cho biết, trước đó, vào lúc 22h ngày 28.11, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội Biên phòng Điện Biên nhận tin báo, cháu Trình I Sác (SN 2020) ở bản Huổi Xuân, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên bị thất lạc.

Theo thông tin từ gia đình, sau khi tan học ở điểm trường mầm non lúc hơn 16h đến 22h vẫn chưa thấy cháu về nhà. Các cô giáo mầm non cũng đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

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Địa phương tập trung tìm kiếm bé trai. Ảnh: Lao Động

 

Cũng theo Báo Người Lao Động, nhận tin báo, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã phối hợp với lực lượng chức năng khác chia thành 5 mũi với hơn 100 người tham gia, tìm kiếm tại các khe nước, bìa rừng trong phạm vi bán kính gần 5 km tính từ điểm trường Pu Ca.

 

Sau gần 20 giờ tích cực tìm kiếm, đến khoảng 10 giờ ngày 29-11, các lực lượng chức năng tìm thấy cháu Trình I S. tại vạt nương của gia đình cách nhà khoảng hơn 2 km.

Điện Biên: Bé trai 3 tuổi đi lạc trong rừng gần 20 giờ - Ảnh 2
Bé trai trở về nhà an toàn. Ảnh: Người Lao Động

Cháu S. đã được lực lượng chức bàn giao an toàn cho gia đình ngay sau đó. Báo Vietnamplus cho hay, thay mặt gia đình, anh Trình A Vàng xúc động gửi lời biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động và các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, vất vả xuyên đêm để tìm đưa cháu Trình I Sác về với gia đình an toàn./.

Báo VTV từng đưa tin một trường hợp tại Nga. Theo đó, một cậu bé 3 tuổi đã may mắn sống sót một cách thần kỳ sau 3 ngày bị lạc trong một khu rừng tại vùng Siberia, Nga.

Cậu bé Tserin Dopchut chỉ có một thanh socola nhỏ trong túi khi đi lạc vào khu rừng nổi tiếng có nhiều sói và gấu. Cậu bé đã sống sót nhờ ngủ trên nền đất khô bên dưới tán lá cây thông và ăn dần thanh socola của mình.

Theo điều tra ban đầu, bé Tserin chơi cùng các bạn và bầy chó rồi bị lạc vào rừng. Khoảng 100 người và một máy bay trực thăng sau đó đã được huy động tham gia tìm kiếm cậu bé. Tuy nhiên, phải sau 72 giờ, Tserin mới được tìm thấy và trở về nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh về sức chịu đựng cũng như khả năng sinh tồn của cậu bé.

 

 

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