Tây Ninh: Bàng hoàng tài xế công nghệ bị đâm không qua khỏi do mâu thuẫn tranh giành khách

Xã hội 29/11/2023 21:15

Mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, tài xế xe ôm công nghệ bị đâm tử vong.

Theo Báo Người Lao Động, đến chiều 28-11, Công an TP Tây Ninh phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng liên quan 2 tài xế xe ôm.

Nạn nhân tử vong là L.H.T (SN 1993, ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), hành nghề chạy xe ôm công nghệ (Grab). Nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Thành (SN 1966, đang thuê trọ ở TP Tây Ninh), Thành làm nghề chạy xe ôm truyền thống xung quanh khu vực TP Tây Ninh.

Tây Ninh: Bàng hoàng tài xế công nghệ bị đâm không qua khỏi do mâu thuẫn tranh giành khách - Ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ án mạng tại Công viên 30 Tháng 4. Ảnh: Dân Trí

Cũng theo thông tin từ Báo Dân Trí, sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa anh T. vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên tài xế này không qua khỏi. Nghi phạm gây án bị người dân khống chế và bàn giao công an.

Tây Ninh: Bàng hoàng tài xế công nghệ bị đâm không qua khỏi do mâu thuẫn tranh giành khách - Ảnh 2

 

Tây Ninh: Bàng hoàng tài xế công nghệ bị đâm không qua khỏi do mâu thuẫn tranh giành khách - Ảnh 3

Đối tượng Thành bị người dân khống chế và bàn giao cho công an. Ảnh: Người Lao Động

Theo một số nhân chứng, giữa hai tài xế đã có mâu thuẫn trước đó do tranh giành khách.

Công an TP Tây Ninh đã tạm giữ ông Thành và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

 

 

 

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Từ khóa:   tài xế xe ôm mâu thuẫn tin xã hội

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