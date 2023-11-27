Bình Định: Đau lòng chồng cũ lấy dao đâm vợ tử vong trong tiệc sinh nhật con trai

Xã hội 27/11/2023 15:43

Trong tiệc sinh nhật con trai, người đàn ông đã dùng dao đâm vợ cũ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thông tin đau lòng trên được chia sẻ trên Báo Người Lao Động. Theo đó, ngày 27-11, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xác nhận đang tạm giữ hình sự Phan Hữu Phước (33 tuổi; ngụ xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 26-11, Phước đến quán "cầy tơ Chân Hoa" ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn – nơi vợ cũ là chị Lê Thị Bích Thủy (24 tuổi, ngụ địa phương) đang tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai 2 tuổi - để nói chuyện.

Tại đây, do bất đồng về việc tổ chức sinh nhật cho con trai nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn.

Bình Định: Đau lòng chồng cũ lấy dao đâm vợ tử vong trong tiệc sinh nhật con trai - Ảnh 1
Chồng cũ giết vợ cũ do mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật. Ảnh: Internet

Trong lúc lời qua tiếng lại, Phước vào quán lấy con dao bầu đâm vợ cũ bị thương, sau đó chết trên đường đưa đi cấp cứu. Đến 18 giờ ngày 26-11, sau khi biết thông tin chị Thủy đã chết, Phước đến Công an huyện Tây Sơn tự thú về hành vi của mình.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công huyện Tây Sơn đã tạm giữ Phước, đồng thời triển khai công tác bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an tỉnh Bình Định tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Cách đây hai ngày, báo Lao Động cũng thông tin một sự việc gây xôn xao do mâu thuẫn hôn nhân giữa vợ chồng. Cụ thể, vào 14h ngày 24/11, do mâu thuẫn nhiều ngày, chị H. về nhà mẹ đẻ ở xã Đại Hợp. Đến sáng 24.11, anh H. tìm về nhà vợ. Tại đây, 2 người tiếp tục mâu thuẫn.

Bình Định: Đau lòng chồng cũ lấy dao đâm vợ tử vong trong tiệc sinh nhật con trai - Ảnh 2

TDo mâu thuẫn nhiều ngày, chị H. về nhà mẹ đẻ ở xã Đại Hợp. Đến sáng 24.11, anh H. tìm về nhà vợ. Tại đây, 2 người tiếp tục mâu thuẫn. Ảnh: Lao Động

Đến 14h cùng ngày, anh H. rời khỏi nhà nên chị H. đi tìm. Lúc này, anh H. mang dao và tuyên bố giết cả nhà vợ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã có mặt và người dân ứng cứu can ngăn. Tuy nhiên, anh H. dùng bật lửa (trên người H. tẩm xăng dầu từ trước) chạy đến ôm vợ và tự thiêu.

Công an xã và người dân dùng bình phòng cháy ứng cứu. Kết quả, anh H. bị bỏng nặng nên được người dân đưa đi cấp cứu. Chị H. bị bỏng nhẹ ở tay trái.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ sự việc.

 

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