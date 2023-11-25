Bình Dương: Bất ngờ xe lao thẳng vào cột điện, 3 mẹ con bị thương

Xã hội 25/11/2023 16:04

Người dân chạy đến hỗ trợ đưa 2 trẻ em và người phụ nữ cầm lái ra ngoài đi cấp cứu.

Theo Báo Lao Động, đến trưa ngày 25.11, lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn ôtô trên đường 30/4 thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, chiếc xe ôtô mang biển số Bình Dương lưu thông trên đường 30/4. Khi xe di chuyển đến đoạn thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một thì bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè, tông vào cột điện.

Thấy có tai nạn, người dân chạy tới mở cửa ôtô thì phát hiện bên trong có tài xế nữ cùng hai trẻ nhỏ nên nhanh chóng giải cứu ra khỏi xe.

Bình Dương: Bất ngờ xe lao thẳng vào cột điện, 3 mẹ con bị thương - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Hai cháu bé bị thương nhẹ, riêng người phụ nữ không được tỉnh táo nên người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Báo Tiền Phong, nguyên nhân ban đầu nghi do khi đang lái xe chở hai con đi trên đường thì người phụ nữ có triệu chứng đột quỵ, mất kiểm soát nên buông vô lăng, chiếc xe xoay một vòng trước khi lao vào cột điện.

Bình Dương: Bất ngờ xe lao thẳng vào cột điện, 3 mẹ con bị thương - Ảnh 2

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân chạy tới mở cửa ô tô thì phát hiện bên trong có tài xế nữ cùng hai trẻ nhỏ nên nhanh chóng giải cứu ra khỏi xe. Ảnh: Lao Động

 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

 

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Từ khóa:   Bình Dương tai nạn va chạm

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