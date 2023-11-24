Theo ông Cường, các cơ quan chức năng cùng nhà trường đã vào cuộc làm rõ 8 em học sinh khác có hành vi đánh hội đồng em K. Đối với các em gây ra sự việc, sau đó đã nhận lỗi, nhà trường đã có hình thức kỷ luật theo nội quy, gia đình các em cũng phải phối hợp để giáo dục các em.

Chia sẻ trên PLO, ông Kiều Đăng Cường - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thạch Thất cho biết học sinh bị đánh hội đồng hồi tháng 9 là em V.V.T.K, học lớp 7 tại Trường THCS Đại Đồng, hiện vẫn đang cần sự hỗ trợ điều trị tâm lý và sức khỏe .

Cháu K. bị rối loạn phân ly sau khi bị đánh hội đồng. Ảnh: PLO

Được biết gia đình em K. có hoàn cảnh khó khăn nên nhà trường, chính quyền địa phương, các ban ngành, cùng các tổ chức xã hội đã phối hợp để giúp chữa trị cho cháu K.

Hiện tại gói Hỗ trợ điều trị tâm lý do Trung tâm của Sở lao động Thương binh Xã hội cho cháu sắp hết hạn, phía Phòng GD&Đ huyện Thạch Thất đang tham mưu cho chính quyền tiếp tục giúp đỡ cháu.

Theo Dân Trí, bố và chị gái thường xuyên phải để mắt tới cháu K. vì cháu liên tục la hét, đòi bỏ đi khỏi nhà.

Học sinh bị đánh hội đồng. Ảnh: Dân Trí

"Hiếm lắm có lúc cháu nhận ra bố mẹ, nhưng chỉ được vài chục giây hoặc một phút, sau đó cháu lại mất trí. Tôi đã xác định con mình bị tâm thần vĩnh viễn, không thể khỏi bệnh được nữa", chị Mai chia sẻ.

Trước đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán cháu K. bị sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly (một dạng rối loạn tâm thần).

Chị Mai vẫn đưa con đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, đồng thời đưa con đi trị liệu tâm lý 2 buổi/tuần với chuyên gia mà UBND huyện Thạch Thất mời về điều trị cho cháu K.. Khóa điều trị này kéo dài 12-16 buổi.

Chị Mai lo lắng sau khi hết 16 buổi nói trên, chị phải chi trả khoản tiền bạc khổng lồ để điều trị cho con.