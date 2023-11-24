Xót xa học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Hà Nội: Nạn nhân cần thêm hỗ trợ điều trị tâm lý, chưa ổn định sức khỏe

Xã hội 24/11/2023 18:38

Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất cho biết em học sinh hiện vẫn đang cần sự hỗ trợ điều trị tâm lý và sức khỏe.

Chia sẻ trên PLO, ông Kiều Đăng Cường - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thạch Thất cho biết học sinh bị đánh hội đồng hồi tháng 9 là em V.V.T.K, học lớp 7 tại Trường THCS Đại Đồng, hiện vẫn đang cần sự hỗ trợ điều trị tâm lý và sức khỏe.

Theo ông Cường, các cơ quan chức năng cùng nhà trường đã vào cuộc làm rõ 8 em học sinh khác có hành vi đánh hội đồng em K. Đối với các em gây ra sự việc, sau đó đã nhận lỗi, nhà trường đã có hình thức kỷ luật theo nội quy, gia đình các em cũng phải phối hợp để giáo dục các em.

Được biết gia đình em K. có hoàn cảnh khó khăn nên nhà trường, chính quyền địa phương, các ban ngành, cùng các tổ chức xã hội đã phối hợp để giúp chữa trị cho cháu K.

Xót xa học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Hà Nội: Nạn nhân cần thêm hỗ trợ điều trị tâm lý, chưa ổn định sức khỏe - Ảnh 1

Cháu K. bị rối loạn phân ly sau khi bị đánh hội đồng. Ảnh: PLO

Hiện tại gói Hỗ trợ điều trị tâm lý do Trung tâm của Sở lao động Thương binh Xã hội cho cháu sắp hết hạn, phía Phòng GD&Đ huyện Thạch Thất đang tham mưu cho chính quyền tiếp tục giúp đỡ cháu.

Theo Dân Trí, bố và chị gái thường xuyên phải để mắt tới cháu K. vì cháu liên tục la hét, đòi bỏ đi khỏi nhà.

Xót xa học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Hà Nội: Nạn nhân cần thêm hỗ trợ điều trị tâm lý, chưa ổn định sức khỏe - Ảnh 2

Học sinh bị đánh hội đồng. Ảnh: Dân Trí

 

"Hiếm lắm có lúc cháu nhận ra bố mẹ, nhưng chỉ được vài chục giây hoặc một phút, sau đó cháu lại mất trí. Tôi đã xác định con mình bị tâm thần vĩnh viễn, không thể khỏi bệnh được nữa", chị Mai chia sẻ.

Trước đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán cháu K. bị sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly (một dạng rối loạn tâm thần).

Chị Mai vẫn đưa con đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, đồng thời đưa con đi trị liệu tâm lý 2 buổi/tuần với chuyên gia mà UBND huyện Thạch Thất mời về điều trị cho cháu K.. Khóa điều trị này kéo dài 12-16 buổi.

Chị Mai lo lắng sau khi hết 16 buổi nói trên, chị phải chi trả khoản tiền bạc khổng lồ để điều trị cho con.

 

TP.HCM: Bàng hoàng cô gái rơi từ tầng 9 xuống tầng 4 không qua khỏi

TP.HCM: Bàng hoàng cô gái rơi từ tầng 9 xuống tầng 4 không qua khỏi

Người dân bàng hoàng khi phát hiện cô gái rơi từ trên tầng cao của chung cư xuống ban công, không qua khỏi sau đó.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh hội đồng học sinh bị đánh hội đồng Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới