TP.HCM: Bàng hoàng cô gái rơi từ tầng 9 xuống tầng 4 không qua khỏi

Người dân bàng hoàng khi phát hiện cô gái rơi từ trên tầng cao của chung cư xuống ban công, không qua khỏi sau đó.

Theo Báo Giao thông, vào 21h tối 23/11, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một cô gái rơi từ trên tầng cao của chung cư xuống ban công rồi tử vong sau đó.

Hơn 17h cùng ngày, người dân sống ở Block A, chung cư trên đường D1, phường Linh Tây, TP Thủ Đức bất ngờ phát hiện một cô gái rơi từ tầng trên xuống khu ban công ở tầng 4 nên hô hoán.

Ngay sau đó, các bảo vệ chạy lên kiểm tra, đồng thời gọi nhân viên y tế tới nhưng xác định nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Ảnh: Báo Giao thông

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của gia đình nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là cô gái 27 tuổi, quê Đắk Lắk mới chuyển tới ở cùng người thân tại một căn hộ ở tầng 9 được hơn một tuần.

Theo VOV, tháng 10/2023 Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM cũng đã khám nghiệm hiện trường vụ một cô gái nghi rơi từ tầng cao chung cư tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, cư dân tại chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Khi người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện một cô gái đã tử vong dưới sân chung cư.

Hiện trường vụ cô gái tử vong dưới sân chung cư nghi rơi từ tầng cao. Ảnh: VOV

Vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng. Công an TP. Thủ Đức cùng lực lượng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành lấy lời khai nhân chứng, để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Được biết nạn nhân tên H.N.B (20 tuổi, quê Lạng Sơn) và thuê căn hộ trên tầng 19 của chung cư sống cùng bạn.

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