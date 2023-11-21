Tại cơ quan công an, người cha thừa nhận thường hay sử dụng những vật dụng trong gia đình để đánh con trai ruột.

Theo Báo Người Lao Động, liên quan vụ cha hành hạ con ruột 5 tuổi, Công an huyện Nhơn Trạch vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Nguyễn Bình Minh (23 tuổi, ngụ xã Phú Đông) về hành vi hành hạ con ruột.

Theo điều tra, vào năm 2018, Minh kết hôn với chị D. và có 1 con chung. Do mâu thuẫn, Minh và vợ ly hôn. Minh giành quyền nuôi con và đưa về sống chung với mẹ ruột tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch.

Minh đang thực nghiệm hiện trường vụ đánh con. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 20-10 vừa qua, Minh dùng dây sạc điện thoại đánh con trai 5 tuổi vào phần mông, chân, tay và đầu vì bực tức việc con không chịu học bài.

Tiếp đó, Minh còn dùng xẻng nhôm xào thức ăn đánh nhiều lần vào phía sau lưng và lòng bàn tay trái của con.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, Không chỉ vậy, Minh đưa bé trai ra phòng khách, lấy vá nấu đồ ăn bằng kim loại đánh nhiều cái vào lưng, lòng bàn tay.

Lưng bé trai chi chít vết bầm tím do bị cha ruột bạo hành - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau trận đánh, khắp người bé trai chi chít vết lằn đỏ, sưng, bầm tím, có chỗ rách da ứa máu… Cháu Đ. đi ngủ với những vết thương trên người.

Đến chiều 21-10, bà nội bé Đ. về phát hiện trên người Đ. có nhiều vết bầm đã trình báo công an. Sau đó Minh ra công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Minh thừa nhận từ tháng 3-2022 đến lúc bị bắt, Minh thường hay sử dụng những vật dụng trong gia đình để đánh con trai ruột.

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