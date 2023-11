Kon Tum: Tìm thấy người phụ nữ thất lạc 5 ngày trong rừng, phải tìm rau ăn, uống nước suối để sinh tồn

Chị phải leo lên cây ngủ để tránh thú rừng, ăn rau rừng, uống nước suối để sinh tồn.

Chia sẻ trên Báo SGGP, chiều 17-11, ông Lê Đức Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, đã trực tiếp biểu dương tổ công tác tham gia giải cứu chị Y Kinh (45 tuổi, thôn Đăk Y Pai, xã Măng Bút, huyện Kon Plông) bị lạc trong rừng.

Trước đó, ngày 13-11, chị Y Kinh rời khỏi nhà nhưng không trở về. Gia đình và thôn đi tìm kiếm nhưng không thấy nên mấy ngày sau đã báo lên xã, huyện. Huyện Kon Plông cử đoàn công tác gồm lực lượng công an, quân sự huyện, xã phối hợp giải cứu.

Tổ tìm kiếm trong rừng. Ảnh: SGGP

Tổ công tác có 20 người, do Trung tá Nguyễn Đình Luận, Phó trưởng Công an huyện Kon Plông làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác giải cứu. Riêng Công an huyện tham gia 7 cán bộ chiến sĩ.

Đến ngày 16-11, đoàn tổ chức băng rừng tìm kiếm. Do trời mưa nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Đoàn phải ăn lương khô tại rừng.

Cũng theo Báo VTC, thời điểm tìm thấy, chị Y Kinh có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng, đang ngồi co rúm, run vì lạnh, sợ. Lực lượng chức năng đã tận tình chăm sóc và bàn giao chị Y Kinh cho gia đình vào chiều cùng ngày.

Công an tìm thấy và lấy sữa cho chị Y Kinh uống. Ảnh: Tuổi Trẻ

Qua hỏi thăm, chị Y Kinh kể vào rừng hái lá kim tuyến để ăn, sau đó thất lạc. Trong thời gian ở rừng, chị hái rau ăn và lấy nước suối uống để sinh tồn; tối trèo lên cây rừng ngủ để tránh thú rừng. Hiện, tình trạng sức khỏe của chị Y Kinh đã dần ổn định và được lực lượng chức năng đưa về với gia đình

