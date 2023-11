Theo Báo Công lý cho hay, chiều 11/11, một vụ tại nạn giao thông giữa 2 xe máy đã xảy ra tại đường Nguyễn Bình Khiêm (xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) khiến 2 người thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 11/11, xe máy mang BKS 15K1-470.xx do ông Nguyễn Văn T (44 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển va chạm với xe máy BKS 18H1-318.xx do ông Trần Trọng K (64 tuổi, trú tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo) đi theo hướng ngược lại.