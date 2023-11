Lê Văn Bậm thời điểm bị bắt. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Riêng ngày 15-4-2022, Nguyên cho rằng Bậm chỉ cho bé T. hít một ít khói để giỡn, sau đó bị cáo hỏi con "OK không?", Nguyên cho rằng việc này và những lần quay clip quay cảnh Bậm hành hạ cháu T. là đùa giỡn. Sau khi hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát và luật sư hỏi nhiều câu hỏi để làm rõ hành vi dụ dỗ cháu T. sử dụng trái phép chất ma túy, cũng như vai trò của người phụ nữ tên Bé, hội đồng xét xử vào hội ý.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vì cho rằng ngoài hành vi bị truy tố như cáo trạng thì hai bị cáo còn có hành vi khác mà theo luật là có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Hội đồng xét xử cho rằng Bậm có dấu hiệu phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Bậm và Nguyên còn có dấu hiệu của tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.Theo hội đồng xét xử, cáo trạng truy tố chưa xem xét toàn diện hành vi phạm tội của hai bị cáo là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Do đó, hội đồng xét xử trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM để điều tra bổ sung theo thẩm quyền.

Đối tượng tại tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam, cáo trạng thể hiện, năm 2018, Nguyễn Thảo Nguyên, sinh năm 2000, ngụ tại Q.Tân Bình, TPHCM, kết hôn với anh Trần Minh Tài, sinh năm 1993, ngụ tại Q. Tân Bình, TPHCM và có 2 con chung là T.N.A.N (sinh năm 2018) và T.N.A.T (sinh ngày 13/7/2020, chưa làm giấy khai sinh, chỉ có giấy chứng sinh).

Đến tháng 10/2021, anh Tài bị Công an P.14, Q. Tân Bình đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian này. Nguyên sống chung như vợ chồng với Lê Văn Bậm tại nhà không số, tổ 5, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM. Cháu A.N và A.T cùng sống chung với Nguyên và Bậm tại địa chỉ trên.

Ngày 10/4/2022, Bậm bắt cháu A.T cầm chai nước suối đặt lên chiếc loa thùng cao ngang đầu cháu, 2 tay luôn giữ chai nước suối không được bỏ tay xuống. Giữ được một lúc, cháu A.T mỏi tay bỏ xuống thì Bậm chửi bởi, dọa nạt, khiến cháu A.T hoảng sợ và khóc. Đồng thời, Bậm dùng tay cầm dương vật của cháu A.T dọa cắt làm cháu bé khóc lớn hơn. Lúc này, Nguyên đang có mặt trong phòng nhìn thấy và dùng điện thoại di động của mình quay lại toàn bộ cảnh Bậm hành hạ cháu A.T để giải trí.

Đến 15 ngày hôm sau vào khoảng 2h30 ngày 25/4/2022, Bậm tiếp tục dùng băng keo trong trói tay và chân cháu A.T lại, để cháu nằm dưới sàn nhà trong tỉnh trạng không mặc quần áo, chỉ mặc tã. Sau đó, Bậm dùng nhiều cách để đe dọa cháu, hù dọa cháu với các hung khí là tua vít nhọn, búa có đầu bằng kim loại, kéo kim loại làm cháu A.T sợ khóc thét. Lúc này. Thảo Nguyên đã dùng điện thoại quay lại.

Quá trình Bậm hành hạ cháu Thiên vào ngày 10/4/2022 và 24/4/2022, được Thảo Nguyên dùng điện thoại di động quay lại thành 3 đoạn clip. Sau đó, Nguyên dùng Facebook tên Thao Nguyên gửi các đoạn clip trên cho Lê Thị Bé (có Facebokk tên Beandong Lêthibe để đùa vui, giải trí.

Đến tháng 3/2023, anh Tài cai nghiện xong trở về địa phương. Do trước đây anh Tài và Nguyên bán hàng online, nên anh Tài mượn lại tài khoản Facebook tên "Thao Nguyên" của Nguyên để bán hàng online. Khi đăng nhập vào tài khoản Facebook "Thảo Nguyên", anh Tài phát hiện các clip ghi nhận hình ảnh, giọng nói Lê Văn Bậm hành hạ cháu A.T. Ngoài ra còn có các clip Nguyên quay lại cảnh Bậm cho bé A.T sử dụng chất nghỉ là ma túy. Anh Tài nhờ 1 người bạn đưa clip Bậm hành hạ cháu A.T lên mạng. Sau đó, anh Tài đến Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn trình báo sự việc.