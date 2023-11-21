Đánh 'dằn mặt' người có quan hệ tình cảm với mẹ mình, đối tượng bị kết án 8 năm tù vì khiến người khác tử vong

Xã hội 21/11/2023 18:03

Nhiều lần ngăn cản nhưng không được. Bực tức, Sân nảy sinh ý định đánh Tr. để dằn mặt.

Theo Báo Công lý, ngày 21/11, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đinh Sân (SN 2007) và Đinh Thế (SN 2007, cùng trú tại xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc Đinh Sân biết giữa Đinh Tr. (SN 1988, trú tại xã Đăk Pơ Pho) và bà Đ.T.T. (mẹ ruột Sân) có quan hệ tình cảm với nhau, Sân đã nhiều lần ngăn cản nhưng không được. Bực tức, Sân nảy sinh ý định đánh Tr. để dằn mặt.

Khi đến nơi thì thấy Tr. say rượu đang nằm ngủ trong nhà, Sân bắt H. vào nhà gọi Tr. dậy ra nói chuyện với mình. Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Sân dùng tay tát vào mặt làm cho Tr. khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền nhà.

Đánh 'dằn mặt' người có quan hệ tình cảm với mẹ mình, đối tượng bị kết án 8 năm tù vì khiến người khác tử vong - Ảnh 1
Đánh người tử vong để ngăn cấm quan hệ tình cảm với mẹ mình. Ảnh: Công lý

Chưa dừng lại, Sân tiếp tục dùng chân, tay đánh nhiều cái vào mặt và người Tr. Sau đó Sân nhặt chai nước đánh nhiều cái vào đầu Tr.

Sự việc được mọi người phát hiện can ngăn, sau đó Sân bắt Tr. đi theo mình qua nhà rẫy của bà T. để nói chuyện.

Khi đến nhà rẫy, giữa Sân, Thế, Tr. và bà T. ngồi nói thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Được bà T. can ngăn nên cả hai dừng lại và bỏ ra ngoài ngồi uống rượu.

Sau khi nhậu xong nhóm Sân ra về, khi đi ra thì thấy Tr. nằm ngủ, Sân tiếp tục dùng cán dao đánh vào người và đe đọa Tr. chấm dứt mối quan hệ với mẹ mình và bỏ đi về.

Đến 7h sáng ngày 13/11/2022, bà T. phát hiện Đinh Tr. đã tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đinh Sân 8 năm tù và Đinh Thế 7 năm tù về tội “Giết người”.

Cũng theo Báo CAND hôm nay, kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm vào sáng 21/11, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt La Mo Lông (SN 1993, trú thôn Kỳ Đu, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) 7 năm tù về tội Giết người theo khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, sau cuộc nhậu xuyên đêm cùng anh em gia đình bên vợ, đến 4h ngày 28/3/2023, do say rượu mất kiểm soát nên La Lan Mây (SN 1990) – em rể của La O Mông, buột miệng gọi anh vợ bằng “mày” nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Đánh 'dằn mặt' người có quan hệ tình cảm với mẹ mình, đối tượng bị kết án 8 năm tù vì khiến người khác tử vong - Ảnh 2
La Mo Lông tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng 21/11. Ảnh: CAND

Bất chấp mọi người hòa giải can ngăn, Lan Mây vẫn nhặt gạch và lấy cây gỗ ném, đánh La Mo Lông. Ông anh vợ cũng không vừa, chạy sang nhà hàng xóm lấy dao chém nhiều nhát vào cổ và vùng đầu em rể khiến nạn nhân nứt sọ thái dương.

Do được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên La Lan Mây không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tích tỷ lệ 46%.

Hội đồng xét xử nhận định, hậu quả chết người không xảy ra là ngoài ý muốn của thủ phạm nên đã tuyên xử mức án trên.

 

 

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