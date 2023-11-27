Long An: Trôi dạt từ bờ sông đến TP.HCM, nam thanh niên được cứu sống

Các chiến sĩ đã cứu hộ thành công người dân gặp nạn nhiều km trên sông và đưa về trạm chăm sóc.

Theo Báo Người Đưa Tin, mới đây đã có một trường hợp hi hữu xảy ra. Nạn nhân đã được cứu sống sau khi trôi dạt nhiều km trên sông. Cụ thể, ngày 27/11, Trạm kiểm soát biên phòng An Thới Đông thuộc Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước cho biết vừa cứu được một người dân bị nước cuốn trôi trên sông tại xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Theo đó, vào trưa hôm qua, tàu Nam Khánh 668 đang neo đậu tại khu neo Soài Rạp 9 (thuộc xã Hiệp Phước) thì trưởng tàu phát hiện một người đang kêu cứu dưới sông trong tình trạng bị nước cuốn trôi, trên người không có áo phao theo hướng từ Long An về TP.HCM.

Vụ việc được thông báo với Trạm kiểm soát biên phòng An Thới Đông để tham gia ứng cứu.

Nam thanh niên trôi dạt nhiều km. Ảnh: Người Đưa Tin

Nhận được tin báo, các chiến sĩ của Trạm kiểm soát biên phòng An Thới Đông đang thực hiện nhiệm vụ gần khu vực đó đã nhanh chóng tiếp cận, ứng cứu người bị nạn.

Cũng theo Báo Phụ nữ Việt Nam, sau khoảng 30 phút, các chiến sĩ đã cứu hộ thành công người gặp nạn và đưa về Trạm để cấp cứu, chăm sóc.

Nam thanh niên được đưa vào bờ chăm sóc. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Người gặp nạn tên Nguyên Minh Thư (SN 1996, quê tỉnh Sóc Trăng), đang làm muối tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM.

Sau khi sức khoẻ ổn định, anh Thư cho biết, do sơ xuất nên rơi xuống sông ở khu vực Cảng Long An và cố gắng xuôi theo dòng nước, trôi dạt về khu vực trên. Hiện anh đã được hỗ trợ đưa về.

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