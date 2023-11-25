Thông tin mới trong vụ phụ huynh tố cô giáo xúc phạm khiến 1 học sinh sụt 10 kg

Kết quả xác minh của Trường THCS Lê Lợi cho thấy cô P.Q.A. đã có lời lẽ xúc phạm học sinh

Theo Báo Người Lao Động, ngày 25-11, ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk ), cho biết đã có kết quả xác minh vụ việc cô giáo bị tố cáo mắng học sinh "không có não".

Theo kết quả xác minh của Trường THCS Lê Lợi, nội dung tố cáo cô A. dùng lời lẽ không đúng chuẩn mực, xúc phạm em T.T.N là đúng sự thật. Cô A. thừa nhận khi làm chủ nhiệm lớp 8A6 đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực, xúc phạm em N.

Trước đó, bà Đ.T.C. (phụ huynh em T.T.N.) đã có đơn tố cáo cô P.Q.A. có lời lẽ miệt thị con mình khi làm chủ nhiệm lớp 8A6, Trường THCS Lê Lợi năm học 2022-2023.

Đối với nội dung phụ huynh tố cáo cô A. gây áp lực tâm lý khiến em N. bị stress nặng, phía nhà trường cho rằng chưa đủ cơ sở để xác định. Ảnh: Người Lao Động

Bên cạnh đó, nhà trường cũng làm việc với 35 học sinh (từng học lớp 8A6 của cô A.) để xác nhận, minh chứng có việc cô này có lời lẽ xúc phạm em N.

Đối với nội dung phụ huynh tố cáo cô A. gây áp lực tâm lý khiến em N. bị stress nặng, phía nhà trường cho rằng chưa đủ cơ sở để xác định.

Theo lãnh đạo Trường THCS Lê Lợi, cô A. đã chuyển công tác sang Trường TH-THCS Lê Lai nên tuần tới, trường sẽ gửi toàn bộ kết quả xác minh và các tài liệu liên quan sang trường này để có căn cứ xử lý.

Báo Lao Động trước đó cho hay, theo bà C, năm học 2022-2023, con gái bà là cháu T.T.N - học lớp 8A, Trường THCS Lê Lợi - do cô Q.A chủ nhiệm và dạy môn Toán. Vào đầu năm học, em N có tham gia lớp học thêm của cô Q.A nhưng học được 3 tháng, em xin nghỉ để người nhà dạy kèm.

Phụ huynh em T.T.N làm đơn tố cáo cô giáo chủ nhiệm xúc phạm khiến tâm lý học sinh bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Lao Động

Em N cho biết: "Kể từ khi nghỉ học thêm, cô giáo Q.A luôn để ý đến em một cách bất thường. Tại lớp, cô chăm chăm chú ý em mặc đồng phục có đúng không, có trực nhật không, có chú ý bài giảng hay không…

Nếu có vi phạm, cô giáo sẽ mắng nhiều và không cho ngồi mà bắt vừa đứng vừa học. Em bị cô phân biệt... dẫn đến buổi tối đi ngủ hay nhớ lại lời cô mắng và ám ảnh, thường xuyên đóng cửa ở một mình suy nghĩ lời cô giáo và rất lo sợ mỗi khi đến tiết học của cô”.

Được biết, hai vợ chồng bà C li hôn cách đây 5 năm, em N về ở với bố tại huyện Ea H’leo. Khi xảy ra vụ việc, em N điện thoại tâm sự với mẹ.

Trước sự việc, bà C đã đăng tải các thông tin lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng. Bà C tiết lộ, khi bà đăng tải thông tin, cô Q.A đã gọi điện xin lỗi và mong gia đình bỏ qua nhưng không hề đến nhà xin lỗi, hỏi han cháu N.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'leo thông tin thêm, vụ việc đang được nhà trường xử lý. Phía trường có trách nhiệm thăm hỏi, động viên học sinh và mời các bên đến làm việc đối thoại, hiểu rõ tường tận chi tiết của vụ việc để có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.