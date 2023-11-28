"Thi thể ông T. được tìm thấy vào lúc 13h40 chiều nay trên khu vực bãi Dinh và được bàn giao cho gia đình lo hậu sự" - đại diện lãnh đạo huyện Sơn Hòa nói trên VTC.

Báo VTC thông tin, chiều 28/11, lãnh đạo huyện Sơn Hòa cho biết, đã tìm thấy thi thể ông N.N.T. (SN 1957, thị trấn Củng Sơn) mất tích khi đang đi đánh cá tại khu vực bãi Dinh.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6h sáng 27/11, ông T. đi đánh bắt cá ở khu vực bãi Dinh, đoạn sông Ba qua địa phận huyện Sơn Hòa nhưng đến 15h cùng ngày, gia đình không thấy về nên cùng bà con hàng xóm tìm kiếm tại khu vực trên.

Đến tối cùng ngày, người thân phát hiện ghe bị của ông T. bị chìm tuy nhiên không thấy người. Sau đó, gia đình đã báo cơ quan chức năng triển khai công tác tìm kiếm.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to nên xảy ra nhiều vụ bị đuối nước.

Trước đó theo Báo Tuổi Trẻ, ngày 18-11, ông Hoàng Đình Năm - chủ tịch UBND xã Ea Ly (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) cũng xác nhận một sự việc đau lòng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông M.V.C. (40 tuổi, trú xã Ea Ly) bị nước lũ cuốn mất tích vào tối 16-11.

Khu vực ngầm tràn suối Hố Nai - nơi ông M.V.C. bị lũ cuốn tối 16-11 - Ảnh: VietNamNet

Theo ông Năm, thi thể ông C. được tìm thấy cách vị trí ông bị lũ cuốn khoảng 200m về phía hạ lưu suối Hố Nai. Gia đình nạn nhân đã nhận thi thể để lo hậu sự.

Vụ việc cụ thể xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 16-11, thấy mưa lớn, không yên tâm về đàn gia súc, gia cầm nuôi ở trại nằm trong rẫy của gia đinh nên hai vợ chồng ông C. vào để kiểm tra, gia cố chuồng trại.

Trên đường đi qua ngầm tràn suối Hố Nai nói trên thì ông C. bị lũ cuốn mất tích, người vợ may mắn thoát được.

Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 50 người tổ chức tìm kiếm suốt từ đêm 16-11 đến khoảng 7h sáng 18-11 thì phát hiện thi thể ông C..

Những ngày qua, tại Phú Yên có mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường, gần 300 nhà dân bị ngập lụt.