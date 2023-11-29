Phú Thọ: Người mẹ tha thiết tìm con gái 13 tuổi bỏ nhà đi để lại bản tường trình viết tay 

Theo PLO mới đây, ngày 29-11, chị Đinh Thị Ly, ở xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xác nhận mình đăng tin trên mạng xã hội tìm con gái Đinh Thị Hoài Thương.

Gia đình tìm thấy một bản tường trình viết tay của con gái. Trong bản tường trình, cô bé kể về lỗi lầm của mình khi đi ăn giỗ tại nhà người thân và hứa sẽ không tái phạm.

Cháu bỏ nhà đi từ hôm 20-11 đến nay chưa về. Lúc đi khỏi nhà, cháu mặc áo đồng phục, đi xe Cub 82 màu xanh, biển số 19AD-007.61 và mang theo một chiếc balo màu xanh lá.

“Bố mẹ không phải tìm con đâu, con đi một thời gian rồi con sẽ về. Con sẽ đi để thay đổi bản thân, khi con trưởng thành con sẽ về. Con xin lỗi bố mẹ và hai chị” - nữ sinh 13 tuổi bỏ nhà đi, để lại bản tường trình trong đó có nội dung như vậy.

Gia đình tìm con viết bản tường trình bỏ ra đi. Ảnh: PLO

Chị Ly cho biết, con gái trước đó có gây ra một chuyện không hay khi ăn giỗ ở nhà người thân, sau đó người lớn đã giải quyết ổn thỏa.

“Có khả năng cháu xấu hổ về việc đó nên đã bỏ nhà đi. Từ hôm cháu đi, tôi đăng bài lên Facebook và báo Công an xã Cự Đồng nhờ tìm kiếm” - chị Ly nói.

Qua mạng xã hội, gia đình nhận được một số thông tin, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình xác minh, chưa rõ thật hư. Ông Đinh Thiết Hùng, Chủ tịch UBND xã Cự Đồng cho biết đã nắm được sự việc và đề nghị hỗ trợ của gia đình chị Đinh Thị Ly. Công an xã đã triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Theo chuyên gia chia sẻ trên Báo Nhân Dân,ở độ tuổi vị thành niên, những thay đổi về nhận thức, thể chất, tâm lý và cảm xúc thường làm cho trẻ nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Trẻ gặp khó khăn trong việc tự điều chỉnh để thích nghi trong mối quan hệ với mọi người và những vấn đề khác trong cuộc sống. TS, BS Ngô Anh Vinh cho hay, ở tuổi vị thành niên, song song với việc phát triển thể chất thì trẻ sẽ có những thay đổi rõ rệt về mặt tâm lý.

Trẻ em ngày nay đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống. Ảnh: Nhân Dân

Tương tác với con rất quan trọng, nhưng các bậc phụ huynh không nên áp đặt hoặc đặt kỳ vọng quá cao, sẽ gây áp lực cho trẻ. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian để lắng nghe con, giải thích để con hiểu và dẫn dắt con đi đúng hướng.

Theo chuyên gia này, vai trò của nhà trường rất quan trọng. Nhiều trường đặt ra những áp lực học tập, thành tích lớn, môi trường giáo dục khắt khe cũng tạo ra những cảm xúc tiêu cực với trẻ. Vì thế, nhà trường cũng cần tạo cho trẻ môi trường học tập thân thiện với sự quan tâm, đồng hành của giáo viên.

Các trường học nên có phòng tư vấn tâm lý để kịp thời nắm bắt, tư vấn, giúp đỡ trẻ vị thành niên khi các em gặp vướng mắc trong cuộc sống.