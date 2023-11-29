Theo Báo Người Lao Động, tại phiên xử sơ thẩm ngày 29-11, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tiên (SN 1975; trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Lúc 1 giờ 25 phút ngày 21-2, khi lưu thông trên Quốc lộ 1 qua địa phận xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), bị cáo Tiên nhìn qua kính chiếu hậu thấy có 1 ô tô chạy phía sau nên đánh lái sang phải nhường đường.

Theo nhiệm vụ được phân công, lúc 11 giờ 30 phút ngày 20-2, bị cáo Tiên điều khiển ô tô khách xuất bến tại Bến xe Đức Long (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đi TP Huế. Trên xe có 32 người, gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 29 hành khách.

Sau đó, ông Tiên vừa điều khiển xe vừa ăn trái cây, đồng thời sử dụng điện thoại để xem lịch trình phân công tài xế hôm sau có được phân công đi tiếp hay không. Sau khi xem điện thoại, ông Tiên cúi người xuống lấy bình nước trà để gần cần số của xe rót uống và nói chuyện với phụ xe nên không chú ý nhìn phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 17 người bị thương (tất cả đều ở trên xe ô tô khách BS 51B-199.56) và 2 xe ô tô bị hỏng nặng. Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ Báo Thanh Niên, xem điện thoại xong, Tiên cúi người xuống lấy bình nước trà để gần cần số của xe rót uống và nói chuyện với phụ xe dẫn đến không chú ý nhìn phía trước. Lúc này, đoạn đường có xe ô tô tải BS 81C-156.90 chở gạch do anh Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, ở H.Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển đỗ sát lề bên phải, bật đèn xi nhan tổng và bắt 5 bóng đèn điện sáng trên thùng xe để công nhân chuyển gạch từ trên xe xuống.

Do không chú ý nên xe ô tô khách BS 51B-199.56 đã đâm vào đuôi xe ô tô tải BS 81C-156.90, khiến 2 xe mắc kẹt vào nhau. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 17 người bị thương (tất cả đều ở trên xe ô tô khách BS 51B-199.56) và 2 xe ô tô bị hỏng nặng.

Ngoài tuyên phạt 8 năm tù, HĐXX còn buộc bị cáo Tiên phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 900 triệu đồng.