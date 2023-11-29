Vụ tai nạn xe khách khiến 3 người chết, 17 người bị thương: Tuyên phạt tài xế 8 năm tù

Xã hội 29/11/2023 21:37

Phiên tòa đã xét xử tài xế lái xe không chú ý quan sát khi di chuyển đã khiến nhiều người thương vong.

Theo Báo Người Lao Động, tại phiên xử sơ thẩm ngày 29-11, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tiên (SN 1975; trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, bị cáo Tiên là nhân viên lái xe của Công ty CP xe khách Phương Trang Futabus Lines (trụ sở tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Theo nhiệm vụ được phân công, lúc 11 giờ 30 phút ngày 20-2, bị cáo Tiên điều khiển ô tô khách xuất bến tại Bến xe Đức Long (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đi TP Huế. Trên xe có 32 người, gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 29 hành khách.

Vụ tai nạn xe khách khiến 3 người chết, 17 người bị thương: Tuyên phạt tài xế 8 năm tù - Ảnh 1
Bị cáo tại tòa. Ảnh: Người Lao Động 

Lúc 1 giờ 25 phút ngày 21-2, khi lưu thông trên Quốc lộ 1 qua địa phận xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), bị cáo Tiên nhìn qua kính chiếu hậu thấy có 1 ô tô chạy phía sau nên đánh lái sang phải nhường đường.

Sau đó, ông Tiên vừa điều khiển xe vừa ăn trái cây, đồng thời sử dụng điện thoại để xem lịch trình phân công tài xế hôm sau có được phân công đi tiếp hay không. Sau khi xem điện thoại, ông Tiên cúi người xuống lấy bình nước trà để gần cần số của xe rót uống và nói chuyện với phụ xe nên không chú ý nhìn phía trước.

Vụ tai nạn xe khách khiến 3 người chết, 17 người bị thương: Tuyên phạt tài xế 8 năm tù - Ảnh 2
Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 17 người bị thương (tất cả đều ở trên xe ô tô khách BS 51B-199.56) và 2 xe ô tô bị hỏng nặng. Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ Báo Thanh Niên, xem điện thoại xong, Tiên cúi người xuống lấy bình nước trà để gần cần số của xe rót uống và nói chuyện với phụ xe dẫn đến không chú ý nhìn phía trước. Lúc này, đoạn đường có xe ô tô tải BS 81C-156.90 chở gạch do anh Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, ở H.Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển đỗ sát lề bên phải, bật đèn xi nhan tổng và bắt 5 bóng đèn điện sáng trên thùng xe để công nhân chuyển gạch từ trên xe xuống.

Do không chú ý nên xe ô tô khách BS 51B-199.56 đã đâm vào đuôi xe ô tô tải BS 81C-156.90, khiến 2 xe mắc kẹt vào nhau. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 17 người bị thương (tất cả đều ở trên xe ô tô khách BS 51B-199.56) và 2 xe ô tô bị hỏng nặng.

Ngoài tuyên phạt 8 năm tù, HĐXX còn buộc bị cáo Tiên phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 900 triệu đồng.

 

Tây Ninh: Bàng hoàng tài xế công nghệ bị đâm không qua khỏi do mâu thuẫn tranh giành khách

Tây Ninh: Bàng hoàng tài xế công nghệ bị đâm không qua khỏi do mâu thuẫn tranh giành khách

Mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, tài xế xe ôm công nghệ bị đâm tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   xe Phương Trang tài xế xe Quảng Nam

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới