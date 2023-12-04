TP.Thủ Đức: Bất ngờ người đàn ông lao vào tàu hỏa đang chạy không qua khỏi

Xã hội 04/12/2023 11:09

Khi tàu hỏa đang lao đến, người đàn ông nhảy ra giữa đường ray và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 4-12, tại đoạn đường sắt qua phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 25 phút, nhân viên gác tàu tại đường ngang trên đường Phạm Văn Đồng thấy ông L. (56 tuổi) đi xe máy đến trạm gác.

Ông L. sau đó bỏ xe máy tại trạm gác rồi đi bộ dọc theo đường ray.

Lúc tàu SE5 chạy đến (hướng từ Hà Nội đi TP HCM), ông này lao vào giữa đường ray, nữ gác tàu cản lại nhưng bất thành.

Nạn nhân đã bị tàu tông tử vong.

TP.Thủ Đức: Bất ngờ người đàn ông lao vào tàu hỏa đang chạy không qua khỏi - Ảnh 1
 

 

TP.Thủ Đức: Bất ngờ người đàn ông lao vào tàu hỏa đang chạy không qua khỏi - Ảnh 2

Lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt làm rõ nguyên nhân. Ảnh: Người Lao Động

"Người đàn ông bất chấp nguy hiểm đẩy tay tôi ra rồi chạy vào đoàn tàu. Do ông này quá mạnh nên tôi không cản nổi", nữ nhân viên kể lại trên Báo Dân Trí.

 

Vụ việc khiến người đàn ông bị cán tử vong tại chỗ, đoàn tàu cũng dừng lại để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường từ lực lượng chức năng.

TP.Thủ Đức: Bất ngờ người đàn ông lao vào tàu hỏa đang chạy không qua khỏi - Ảnh 3
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PLO

Theo người dân, cách đây ít hôm, người này cũng có ý định tự tử nhưng được can ngăn.

 

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Từ khóa:   Thủ Đức tai nạn điều tra

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