Hậu quả, cú va chạm cực mạnh đã khiến tài xế xe tải biển kiểm soát 12H-010.44 bị thương nặng, gãy chân và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Còn tài xế Thụ chỉ bị thương nhẹ, xây xước ngoài da.

Theo Báo Sức khỏe Đời sống, vào khoảng 6h sáng ngày 4/12, tại km37+590 trên Quốc lộ 1A (thuộc thôn Bắc Phù, xã Bắc Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ) bất ngờ xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 12H-010.44 chưa rõ thông tin lái xe (do người này đang điều trị tại bệnh viện) điều khiển hướng Hà Nội – Lạng Sơn với xe ô tô tải biển kiểm soát 98H.015.20 do lái xe Hoàng Văn Thụ (sinh năm 1990, địa chỉ thôn Nà Phước, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông vào lúc sáng sớm khiến 2 người bị thương xảy ra tại Chi Lăng, Lạng Sơn. Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Tại hiện trường, xe tải 12H-010.44 bị biến dạng phần đầu xe, trục bánh phía trước đã gãy. Trong khi đó, xe tải 98H.015.20 bị húc bay ra phía hộ lan và lật ngang. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường vào thời điểm va chạm kể lại, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải biển 12H-010.44 còn bị mắc kẹt trong buồng lái, đầu xe biến dạng, dập nát khiến người này không thể tự thoát ra ngoài.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an xã Bắc Thủy đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông. Đến khoảng 9h30 sáng 4/12, các phương tiện có liên quan trong vụ tai nạn đã được di dời đi nơi khác.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Bình Phước. Ảnh: TTXVN

Theo Báo Vietnamplus đưa tin, tháng 11/2023 (tính từ ngày 15/10 đến ngày 14/11), toàn quốc xảy ra 1.950 vụ tai nạn giao thông, làm chết 885 người và làm bị thương 1.515 người.

So với tháng 11/2022, số vụ tai nạn giao thông giảm 136 vụ (6,52%), giảm 287 người chết (24,49%), tăng 77 người bị thương (5,35%).

Trong số đó, đường bộ xảy ra 1.942 vụ tai nạn giao thông, làm chết 879 người, bị thương 1.515 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 132 vụ (6,36%), giảm 282 người chết (24,29%), tăng 80 người bị thương (5,57%).

Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (50%), giảm 4 người chết (50%), giảm 1 người bị thương (100%).

Đường thủy xảy ra 4 vụ, làm 2 người chết, không có người bị thương, không thay đổi về số vụ so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 1 người chết (33,33%) và giảm 2 người bị thương (100%). Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn.