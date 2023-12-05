Bắc Ninh: Thảm án kinh hoàng, nam thanh niên đâm chết hai nữ sinh rồi tự tử bất thành

Xã hội 05/12/2023 00:16

Vụ án đã khiến 2 nữ sinh tử vong và 2 người bị thương (trong đó có nghi phạm tự sát bất thành sau gây án).

Theo Báo VTC, tối 4/12, công an TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Bắc Ninh) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày tại chùa Sặt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn khiến 2 người thiệt mạng.

Theo đó, vụ án mạng đã khiến hai nữ sinh chết và một thanh niên bị thương. Sau khi gây án, hung thủ cũng tự sát tại hiện trường nhưng chưa chết.

Bắc Ninh: Thảm án kinh hoàng, nam thanh niên đâm chết hai nữ sinh rồi tự tử bất thành - Ảnh 1

Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường. Ảnh: VTC

Theo điều tra ban đầu, do quan hệ tình cảm, H.T (nghi phạm gây án) có quan hệ tình cảm với N.N.A (SN 2007) ở Trang Liệt, Trang Hạ, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.

Khoảng 17h ngày 4/12, T. hẹn N.N.A đến chùa Sặt để nói chuyện. N.N.A rủ theo N.Đ.H (SN 2008) trú tại Tân Hồng; N.T.T (SN 2008) ở khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng; Hiếu (SN 2008) ở khu phố Thượng, phường Đình Bảng; Kh. và N.N.C.A (SN 2007) đi cùng.

Bắc Ninh: Thảm án kinh hoàng, nam thanh niên đâm chết hai nữ sinh rồi tự tử bất thành - Ảnh 2
Khu vực hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VietNamNet, khi đến nơi, A. và N.N.C.A. vào trong chùa, lên chòi ở tầng 2 nói chuyện với T.; 4 người còn lại đứng ngoài cổng.

Sau đó 4 người bạn nghe thấy tiếng hét của A. và N.N.C.A. nên vội vã chạy tới, thấy T. dùng dao đâm A. và N.N.C.A. Khi đó, Kh. chạy tới trước cũng bị T. dùng dao đâm bị thương.

Nhận được tin báo, Công an TP Từ Sơn đã đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Vụ việc khiến 2 nữ sinh A. và N.N.C.A. tử vong tại bệnh viện; Kh. và nghi phạm T. bị thương đang được cấp cứu.

 

 

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