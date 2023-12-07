Tuyên Quang: Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng sau vụ học sinh ném dép vào cô giáo

Theo thông tin từ Báo VOV, ngay sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin và video nhóm học sinh được cho là học tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang , có hành vi dồn nữ giáo viên vào góc lớp, xúc phạm, hành hung cô giáo gây bức xúc dư luận, ngày 5/12, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Sơn Dương và một số cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân nội dung vụ việc này, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, đánh giá giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo; thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo và giao trách nhiệm cho UBND huyện Sơn Dương phối hợp với Sở GD-ĐT và cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc xảy ra tại Trường THCS Văn Phú (Sơn Dương). Cùng với đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật (trong đó, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc để xảy ra sự việc).

Ngày 6/12, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương đã có quyết định số 7710 tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Văn Phú để phục vụ cho công tác xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến nội dung công tác quản lý giáo viên, học sinh của nhà trường.

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, trước đó Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc. Đồng thời tập trung tăng cường công tác quản lý và đánh giá giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo, tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Cô giáo bị học sinh nhốt, ném dép, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bộ cũng yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Trước đó, những đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội cho thấy cô giáo Phan Thị H. (38 tuổi) dạy âm nhạc ở Trường THCS Văn Phú (Sơn Dương) cầm dép rượt đuổi học sinh trong một lớp học. Trong một clip khác, cô giáo bị một nhóm học sinh ném giấy, dép vào người, xúc phạm và đóng cửa lớp để cô không ra ngoài được. Khi bị ném chiếc dép vào đầu, cô giáo đã ngất xỉu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 29-11.

Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh, giải quyết vụ việc. Ngày 30-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện và các cơ quan chức năng đã làm việc và yêu cầu Trường THCS Văn Phú họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh, đề xuất biện pháp xử lý.

Trường này cũng tổ chức họp toàn thể giáo viên và phụ huynh học sinh lớp 7C, 6A để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức học sinh, không để xảy ra sự việc như trên.

Đến ngày 1 và 2-12, Trường THCS Văn Phú đã họp, yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết tường trình sự việc.