Theo chia sẻ trên Báo VTC, sau lần phát hiện vợ ngoại tình, người đàn ông đưa cả 3 con đi xét nghiệm ADN . Lần đầu tiên với 3 mẫu cuống rốn. Kết quả, đứa con đầu không cùng huyết thống . Lần thứ hai, người đàn ông đã trở lại và mang theo mẫu móng tay. Lần này, ông cố tình đổi tên người con đầu thành tên khác để tiếp tục kiểm tra độ chính xác của kết quả ADN. Mẫu kết quả cho hay, người con này không phải con ruột của ông. Đến lần thứ 3, người đàn ông dắt theo vợ và một đứa trẻ đi cùng, mẫu của 2 bố con lần này là máu tươi và tế bào niêm mạc miệng do các y tá của trung tâm trực tiếp lấy.

Trước khi đến với ông Hùng, bà Lan trót trao “cái ngàn vàng” cho một gã sở khanh. Cả hai tìm hiểu một thời gian thì bà Lan phát hiện người đàn ông đó “bắt cá hai tay” nên chia tay.

Kết quả lần này, đứa con tiếp tục được xác định không cùng huyết thống. Thực chất, sau lần xét nghiệm đầu tiên, người đàn ông đã có câu trả lời về sự ngoại tình của vợ. Hai lần sau, dù dùng mẫu của đứa trẻ không cùng huyết thống, ông vẫn cố tình đổi tên thành 1 trong hai người con còn lại. Kết quả vẫn kết luận như trước đó. Điều này khiến bà Lan (vợ ông) phải “tâm phục khẩu phục”, thừa nhận toàn bộ tội lỗi.

Trong lúc đau khổ chia tay mối tình đầu bà Lan gặp ông Hùng. Ông bao dung cho quá khứ của bạn gái, cả hai nhanh chóng làm đám cưới hạnh phúc và 3 đứa con lần lượt chào đời.

Cuối năm ngoái, trong một lần đang đi ngoài đường, ông Hùng nhìn thấy vợ mình ngồi sau xe máy với người đàn ông lạ. Trở về nhà, bà Lan thú nhận nhiều năm nay vẫn qua lại với tình cũ. Lúc này, ông Hùng chợt nghĩ đến 3 đứa trẻ và muốn tìm bằng được quan hệ huyết thống của mình với các con nên quyết định tìm đến y học hiện đại. Sự thật đã khiến ông vô cùng đau xót, ông cũng cho hay sau khi có kết quả, ông và vợ sẽ ly hôn vì sự bao dung của mình bao nhiêu năm qua đã quá đủ.

Xét nghiệm ADN để xác định huyết thống. Ảnh: Dân Trí

Báo Dân Trí từng chia sẻ một câu chuyện về người đàn ông ở Hà Nội đem hai con gái (lớp 3 và lớp 5) đi xét nghiệm ADN. Kết quả khiến anh Lộc suy sụp. Anh không ngờ vợ đã giữ kín một bí mật động trời. Theo đó, mẹ anh luôn hoài nghi hai cô cháu gái không phải ruột thịt nhà bà. Con dâu chắc chắn đã qua lại với người đàn ông khác và sinh ra đứa trẻ. Dù tranh luận nhiều lần nhưng mẹ anh vẫn không tin. Bà càng thêm buồn bã khi người ngoài nói ra nói vào câu chuyện của gia đình. Anh Lộc quyết định cùng mẹ đến Trung tâm Phân tích ADN công nghệ di truyền để tìm bằng chứng khẳng định chắc chắn những gì mình nói là đúng.

Ba ngày sau, anh Lộc đến trung tâm để nhận kết quả."Khi mở kết quả ra, anh Lộc sững người vì cả hai bé gái đều không phải con anh. Anh bật khóc ngay tại trung tâm vì quá sốc.

Nếu các mẫu ADN của con và bố khớp với nhau trong từng gen thì độ chính xác có quan hệ huyết thống đạt tới 99,99999%. Ngược lại, nếu hai mẫu ADN không khớp với nhau từ 2 gen trở lên thì khả năng người đàn ông là cha của đứa trẻ là 0%.

Các khách hàng xét nghiệm ADN với nhiều mục đích khác nhau như làm hồ sơ đi nước ngoài, giải quyết thủ tục ly hôn, tìm người thân... Ngoài ra, trường hợp các gia đình hoặc cặp đôi đưa nhau đến trung tâm để giải mã sự nghi ngờ về chuyện tình cảm cũng không ít. Đó có thể là trường hợp một phụ nữ xét nghiệm ADN xem cái thai trong bụng là của chồng hay của nhân tình để rồi quyết định giữ hay bỏ đứa bé, đó có thể là những người đàn ông xét nghiệm huyết thống để xem đứa con có phải là ruột thịt của mình…