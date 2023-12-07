Hải Phòng: Người dân tá hỏa phát hiện bộ xương người tử vong trong bể phốt nhà vệ sinh

Xã hội 07/12/2023 22:52

Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra vụ việc phát hiện một bộ xương người trong bể phốt bỏ hoang tại xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên).

Theo Báo CAND, vào 7h30 cùng ngày 7/12, Công an xã Lại Xuân tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Văn Quỳ (trú thôn 5, xã Lại Xuân) về việc trong lúc dọn dẹp khu nhà vệ sinh của gia đình để hoang đã lâu không sử dụng, bất ngờ phát hiện một bộ xương người trong bể phốt.

Lúc đầu, ông Quỳ tưởng xương của động vật, nhưng sau khi định thần kiểm tra lại thì xác định đó là bộ xương người.

Nhận tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Lại Xuân đã có mặt phong tỏa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định, bộ xương người là nữ giới, đã tử vong nhiều năm trước. Khu vực phát hiện vụ việc cách xa khu dân cư, tiếp giáp khu vực núi đá nên khá hoang vắng.

Hải Phòng: Người dân tá hỏa phát hiện bộ xương người tử vong trong bể phốt nhà vệ sinh - Ảnh 1

Khu vực phát hiện hài cốt trong bể phốt. Ảnh: CAND

Liên quan đến vụ việc, người dân thôn 5, xã Lại Xuân cho biết, trước đó khoảng 5 năm, trong thôn có 2 người phụ nữ mất tích đến nay chưa được tìm thấy, rất có thể bộ hài cốt này là của 1 trong số 2 phụ nữ trên.

Theo Tuổi Trẻ, tháng 7/2023, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã điều tra nguyên nhân dẫn đến một người đàn ông chết trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Theo đó, khoảng 15h ngày 5-7, ông Nguyễn Phúc Thuần (53 tuổi, ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cùng với anh Trần Thanh Hồng (41 tuổi, công an viên) đến nhà của anh Nguyễn Phúc Thạo (40 tuổi, ngụ cùng địa phương - em ruột ông Thuần) để làm thủ tục bàn giao đất.

Hải Phòng: Người dân tá hỏa phát hiện bộ xương người tử vong trong bể phốt nhà vệ sinh - Ảnh 2

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại đây, ông Thuần và anh Hồng phát hiện bên trong nhà vệ sinh của anh Thạo có một bộ xương người có đầy đủ các bộ phận nên trình báo cơ quan công an.

Bước đầu, nhiều nghi vấn cho là bộ xương trên là của anh Thạo. Anh Thạo sống một mình trong căn nhà trên, từ tháng 12-2022 đến nay, nhà bị đóng cửa và không ai liên lạc được với anh Thạo.

 

 

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