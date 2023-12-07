Ninh Bình: Nổ lớn tại nhà dân khiến 1 người không qua khỏi

Xã hội 07/12/2023 22:31

Vụ nổ chưa rõ nguyên nhân khiến một người tử vong. Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức cho hay, chiều tối 7/12, một vụ nổ lớn phát ra từ ngôi nhà thuộc xã Văn Hải, huyện Kim Sơn khiến ngôi nhà bị sập một phần.

Ngay sau đó, Công an huyện Kim Sơn và các lực lượng hữu quan Công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Khu vực xảy ra vụ nổ là nơi kinh doanh đồ chơi trẻ em. Hiện, lực lượng chức năng mới xác định được một nạn nhân tử vong là nữ giới, thường trú tại huyện Kim Sơn.

Ninh Bình: Nổ lớn tại nhà dân khiến 1 người không qua khỏi - Ảnh 1

 

Ninh Bình: Nổ lớn tại nhà dân khiến 1 người không qua khỏi - Ảnh 2
Vụ nổ khiến một người tử vong tại Ninh Bình. Ảnh: VTC

Cũng theo Báo VietNamNet, một nguồn tin cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dập lửa tại hiện trường và xác định được một người tử vong.

Lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn xác nhận sự việc và cho hay đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.

Được biết, ngôi nhà xảy ra sự việc được chủ nhà đi làm ăn xa cho người khác thuê lại.

Theo Báo VTC, trước đó, vào ngày 30/8, thông tin từ UBND huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết trên địa bàn xã Gia Thanh (Gia Viễn) vừa xảy ra vụ tai nạn nổ lốp xe ô tô trong lúc sửa chữa khiến 2 người (chưa rõ tên) tử vong.

Ninh Bình: Nổ lớn tại nhà dân khiến 1 người không qua khỏi - Ảnh 3

Lực lượng công an vẫn đang thu thập thông tin, xác minh làm rõ vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 30/8, tại gara ô tô Xuân Tú, ở xã Gia Thanh (huyện Gia Viễn). Thời điểm này chiếc xe tải (chưa rõ biển số) nhãn hiệu Howo bị hư hỏng nên được đưa đến gara Xuân Tú để thay lốp sau.

Trong lúc người thợ và tài xế đang tập trung tháo lốp sau thì bất ngờ chiếc lốp phát nổ hất văng 2 nạn nhân khiến cả hai sau đó tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gia Viễn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

 

 

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