Đồng Nai: Cháy lớn tại cửa hàng bán đồ 'mẹ và bé', lửa thiêu rụi nhiều tài sản

Xã hội 13/12/2023 22:09

Người dân đi đường phát hiện khói và lửa bốc lên từ phía sau của cửa hàng chuyên bán đồ "mẹ và bé", ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sang cửa hàng hàng cạnh bên.

Theo Báo VietNamNet, tối 13/12, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo cháy cửa hàng chuyên bán đồ "mẹ và bé" trên đường Trần Văn Xã (KP5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, người dân đi đường phát hiện khói và lửa bốc lên từ phía sau của cửa hàng chuyên bán đồ "mẹ và bé" nằm trên đường Trần Văn Xã. Do bên trong cửa hàng chứa nhiều loại hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa lan ra, cột khói cao và tỏa nhiệt lượng lớn. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sang cửa hàng hàng cạnh bên.

Đồng Nai: Cháy lớn tại cửa hàng bán đồ 'mẹ và bé', lửa thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh 1

Lực lượng công an đang phun nước dập đám cháy. Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 3 xe chữa cháy và hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, phun nước làm mát xung quanh để ngọn lửa không cháy lan.

Sau khoảng 1 giờ, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cũng theo Báo CAND, lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà rộng hơn 100m2. Lo sợ cháy lan sang cửa hàng bán nệm bên cạnh nên hàng chục người dân cùng nhân viên đã hô hoán nhau di dời hàng trăm tấm nệm mút ra ngoài.

Đồng Nai: Cháy lớn tại cửa hàng bán đồ 'mẹ và bé', lửa thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh 2
Lửa thiêu rụi đại lý sữa. Ảnh: CAND

Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Biên Hòa và Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 30 CBCS đến dập lửa. Đoạn đường qua khu vực cháy cũng được Công an phong tỏa.

Đến hơn 20h tối, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang 2 nhà bên cạnh. Vụ cháy không gây thiệt hạ

 

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