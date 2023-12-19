Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 19/12, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm được tìm thấy trong bể nước thải, cơ quan công an đã khởi tố vụ án giết người.

Hài cốt chị T. được ông Nguyễn Văn Quỳ phát hiện ngày 6/12 trong quá trình đi tìm chó mất tích. Nơi tìm thấy hài cốt chỉ cách nhà chồng của chị T. khoảng 300m.

Ngoài ra, bà Chu Thị Thường (SN 1967, mẹ đẻ chị T.) cho biết, cách đây 13 năm, chị T. bị mất tich sau khi đi giao gas. Gia đình bà Thường cùng nhà chồng chị T. đi khắp nơi để tìm từ nghĩa trang đến hang núi rồi cả các mối thân quen, những nơi chị T. có thể đi tới nhưng vẫn không thấy tung tích.

Thời điểm đó, một người dân trông khu đầm rộng 32 mẫu ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản đã phát hiện xe máy của chị T. ở sát miệng cống. Nhận được thông tin, người thân và chính quyền tổ chức tìm kiếm chị T. nhưng không có kết quả.

Hài cốt tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng là người phụ nữ đã mất tích 13 năm - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều tối 6/12, trong lúc tìm chó mất tích, ông Nguyễn Văn Q. bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn ở bể nước bỏ hoang trong khuôn viên vườn của nhà ông. Khu vườn này rất rộng, không có tường rào, cách biệt khu vực sinh hoạt của gia đình ông Q.

Từ kết quả giám định ADN do Công an Hải Phòng trưng cầu, bộ hài cốt được xác định là của chị Nguyễn Thu T.; có dấu hiệu bị tác động ngoại lực trước khi tử vong.

Người thân chị T. chia sẻ, sau khi cơ quan công an liên hệ trưng cầu giám định ADN, gia đình đã rất bàng hoàng. Mọi người hi vọng kết quả hài cốt không phải chị Thanh, bởi gia đình nghĩ chị chỉ bỏ đi xa quê chứ không phải gặp nạn.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Công an TP Hải Phòng đang tập trung các hướng điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.