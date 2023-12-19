Lời khai của đối tượng chém nhiều nhát vào vùng mặt người phụ nữ ở Thanh Hóa

Đời sống 19/12/2023 10:42

Vào thời điểm được phát hiện, người phụ nữ bán hàng tạp hóa đã tử vong, trên cơ thể có vết chém.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 19/12, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, nghi phạm sát hại người phụ nữ bán hàng tạp hóa cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án đã được bàn giao cho Phòng CSHS tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Lời khai của đối tượng chém nhiều nhát vào vùng mặt người phụ nữ ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Đối tượng Lê Ngọc Hưng qua camera - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, vào ngày 18/12, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo về việc chị L.T.H. (SN 1995) trú tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm tử vong tại cửa hàng tạp hóa của gia đình không rõ nguyên nhân.

Quá trình điều tra, công an xác định khi chị H. đang bán hàng thì có một nam thanh niên đến hỏi mua nước và ngồi uống tại quán. Uống nước xong, nam thanh niên bất ngờ lao vào đạp lên người chị H. và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Lời khai của đối tượng chém nhiều nhát vào vùng mặt người phụ nữ ở Thanh Hóa - Ảnh 2
Đối tượng Lê Ngọc Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi gây án, nam thanh niên đã cướp đi một điện thoại Redmi, số tiền hơn 1,3 triệu đồng và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng gây án, Công an đã bắt giữ kẻ gây án đang lẩn trốn là Lê Ngọc Hưng (SN 2008, trú phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn). Hưng hiện đang là công nhân Công ty cổ phần khí hóa lỏng Nghi Sơn.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận do nghiện game đánh bạc online ‘tài xỉu’ và không có tiền nạp game nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Ngoài ra, chị H. lấy chồng ở huyện Hoằng Hóa, nhưng về sinh sống, bán hàng tạp hóa trước cửa nhà bố mẹ đẻ ở thị xã Nghi Sơn.

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