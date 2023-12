Phan Thượng Mỹ bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi gây thương tích đối với em L.G.K., học sinh lớp 9 trường THCS thị trấn La Hà. Các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tư Nghĩa phê chuẩn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 18/12, Đại tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xác nhận cơ quan Cảnh sát điều tra huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Thượng Mỹ (SN 1979).

Trước đó, theo thông tin từ VOV, do có mâu thuẫn trong quá trình học tập tại trường học giữa em K. (học sinh lớp 9 Trường THCS thị trấn La Hà) và con ông Phan Thượng Mỹ, trưa 8/12, ông Mỹ đến trường sau đó đi theo, nói chuyện với em K.

Trên đường đi từ trường THCS thị trấn La Hà đến đoạn ngã tư đường Đá Sơn - Hưng Nguyên, thị trấn La Hà, ông Mỹ dừng xe và đánh em K. để em K. sợ không tiếp tục mâu thuẫn với con trai ông. Sau khi bị đánh, em K. được người dân đưa đi viện khám. Vụ việc được một số người dân quay clip sau đó đăng tải lên mạng xã hội và Cơ quan Công an vào cuộc làm rõ.

Phan Thượng Mỹ dùng đầu gối, cùi chỏ đánh vào đầu cháu K. được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Báo Dân trí

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi nhận thông tin, nhận thấy hành vi của ông Mỹ có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên yêu cầu Công an vào cuộc xác minh, giám định thương tật em K. Sau khi có kết quả giám định thương tật 12%, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để tiếp tục làm rõ.

Theo bệnh án, cháu K. bị sưng đau nhiều ở vùng đầu, mặt, xây xát ở vai do bị đánh. Sau khi chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán cháu bị tổn thương nội sọ phải chuyển đến điều trị tại Khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.