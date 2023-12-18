Vụ người bố chặn đánh bạn của con: Phụ huynh không nhận lỗi, nạn nhân chuyển biến nặng, tổn thương nội sọ phải

Đời sống 18/12/2023 16:24

Ông Võ Thành Nho - Hiệu trưởng trường THCS thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết, sự việc ông M. đánh cháu K. (học sinh lớp 9) được nhà trường phát hiện từ rất sớm.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 18/12, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Đăng Vinh thông tin, đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc học sinh lớp 9 bị bố của bạn đánh ngay giữa đường.

Ông Vinh cho biết, UBND huyện cũng đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo vụ việc, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) Lê Hoài Phúc cho biết, hiện phòng đã chỉ đạo trường báo cáo, để báo cáo UBND huyện và Huyện ủy.

Ông Phúc thông tin, sáng cùng ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Phòng LĐ-TB&XH, cùng các đơn vị liên quan bảo vệ em học sinh bị đánh.

Cùng ngày, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn La Hà Võ Thành Nho cho biết, sau khi sự việc diễn ra, cô giáo chủ nhiệm đưa L.G.K. đến bệnh viện để cấp cứu. Nhà trường đã làm việc với hai phụ huynh, phía phụ huynh có con bị đánh đã gửi đơn đến cơ quan chức năng.

Cũng theo ông Nho, theo lời kể của học sinh, một học sinh trong lớp giấu máy tính của K. (con ông P.T.M). Sau đó, học sinh này cho rằng L.G.K. lấy. L.G.K. trả lời không lấy và về báo với mẹ. Mẹ của L.G.K. gọi điện cho vợ ông P.T.M, thông báo sự việc con mình không lấy máy tính, và nếu được sẽ đền máy tính khác để mọi chuyện xong xuôi.

Sáng hôm sau đến trường, L.G.K. trả cho bạn một máy tính, lúc này K. (con ông M.) bảo mẹ của L.G.K. xin lỗi mình và sau đó xảy ra câu chuyện hành hung của ông M. đối với L.G.K. Ông M. (người đánh cháu L.G.K.) là công nhân của điện lực tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ người bố chặn đánh bạn của con: Phụ huynh không nhận lỗi, nạn nhân chuyển biến nặng, tổn thương nội sọ phải - Ảnh 1
Ông M. đánh cháu L.G.K. nhập viện - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, camera an ninh ghi lại sự việc ông M. chặn đường đánh cháu K. Bị ông M. giáng cùi chỏ, lên gối liên tiếp vào đầu vào mặt, cháu K. choáng, gục xuống đường. Thấy vậy, ông M. lên xe bỏ đi.

Phát hiện sự việc, người dân đưa cháu K. đi cấp cứu. Theo bệnh án, cháu K. bị sưng, đau nhiều ở vùng đầu, mặt, xây xát ở vai do bị đánh. Sau khi chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán cháu bị tổn thương nội sọ phải chuyển đến điều trị tại Khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

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Sáng ngày 18/12, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT đang phân luồng giao thông, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên Cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

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