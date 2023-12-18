Học sinh mầm non, tiểu học ở Hà Nội nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10⁰C

Căn cứ thông tin dự báo thời tiết vào 6h sáng hằng ngày, các trường học chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước thông tin về đợt không khí lạnh mạnh đang tràn xuống Việt Nam, ngày 18/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị, trường học trực thuộc về việc triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh. Các bản tin dự báo thời tiết mà các đơn vị lấy làm căn cứ cho học sinh gồm: "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Căn cứ thông tin dự báo thời tiết vào 6h hằng ngày tại các chương trình này, nhà trường học chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10⁰C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7⁰C.

Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10⁰C - Ảnh: Báo Dân trí Bên cạnh đó, theo thông tin từ VTC News, Sở cũng yêu cầu các đơn vị, nhà trường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Với các trường tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị, trường học không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét. Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7°C - Ảnh: VTC News Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trước đó, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, khí hậu mùa Đông Xuân là thời điểm các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, phát triển đặc biệt là các bệnh truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa.

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