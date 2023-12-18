Xót xa 3 con nhỏ bơ vơ sau vụ án mạng bố dùng búa đánh mẹ tử vong ở Quảng Trị

Đời sống 18/12/2023 10:57

Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Hồ Văn Hin (SN 1986, trú thôn Cooc, Xã Hướng Linh) vì đánh vợ tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 18/12, công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã bắt đối tượng Hồ Văn Hin (SN 1986, trú thôn Cooc, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa) vì đã đánh vợ tử vong.

Trước đó, vào lúc 4h30 cùng ngày, vợ của Hin là chị Hồ Thị Ng (SN 1990) đang ngủ thì Hin dùng búa đánh vào đầu chị Ng 5 phát khiến chị Ng tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn ghen tuông với vợ. Ngoài ra, gia đình Hin có 3 con nhỏ.

Vụ chồng dùng búa đánh vợ tử vong nêu trên đang được Công an huyện Hướng Hoá phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.

Xót xa 3 con nhỏ bơ vơ sau vụ án mạng bố dùng búa đánh mẹ tử vong ở Quảng Trị - Ảnh 1
Đối tượng Hồ Văn Hin - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, vào ngày 13/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi sát hại vợ vì ghen tuông.

Theo lời khai của Dũng, do nghi ngờ vợ mình là bà Lê Thị Cẩm (41 tuổi) ngoại tình với người đàn ông khác nên Dũng lên kế hoạch giết vợ. 

Xót xa 3 con nhỏ bơ vơ sau vụ án mạng bố dùng búa đánh mẹ tử vong ở Quảng Trị - Ảnh 2
Nguyễn Văn Dũng bị tạm giữ hình sự vì sát hại vợ do ghen tuông vào ngày 12/12 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trưa 12/12, Dũng thủ sẵn dao Thái Lan trong người rồi rủ vợ đi uống nước. Bà Cẩm không nghi ngờ gì và lấy xe máy chở Dũng chạy trên quốc lộ 91 tìm quán nước để uống. Khi đến tổ 17, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, Dũng bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người bà Cẩm khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hành vi của Dũng được camera an ninh tại khu vực ghi lại. Người dân đã đăng đoạn clip này lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. 

Thời điểm Dũng gây án, có 2 người đàn ông nhìn thấy nhưng không kịp cứu giúp nạn nhân. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, bà Cẩm đã chết trên đường đến bệnh viện. Dũng bị người dân bắt giữ giao cho công an. 

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