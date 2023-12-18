Vụ va chạm giữa xe ô tô 7 chỗ và xe tải trên tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến nhiều người nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 15h ngày 17/12, ô tô tải đông lạnh mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình di chuyển trên đường ven biển Hà Tĩnh theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua thôn Phú Thượng (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), ô tô tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe con mang biển kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe văng xuống vệ đường, xe con biến dạng, ô tô tải lật ngửa dưới ruộng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô tải có 2 người, xe con còn lại có 8 người. Nhiều người dân có mặt phải dùng thanh sắt cạy cửa xe con để cứu các nạn nhân ra ngoài. 10 người trong vụ tai nạn được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh để được sơ cấp cứu và sau đó tiếp tục chuyển ra bệnh viện tuyến tỉnh.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, vào tối 17/12, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa tiếp nhận 8 người nhập viện cấp cứu có 3 người bị chấn thương sọ não, 3 người bị thương ở vùng trán/vùng ngực, một người bị thương vùng đầu, gãy xương đòn vai. Một bé gái 2 tuổi người đa chấn thương, ngừng tuần hoàn và đã tử vong. Các nạn nhân nhập viện đều ngồi trên xe ô tô con mang BKS 38A 532.xx gồm có: Bùi Ngọc Khánh Vy (4 tuổi); Bùi Ngọc Minh Châu (1 tuổi); Dương Hoài Dung (18 tuổi); Võ Thị Như Quỳnh (14 tuổi); Trần Thị Mơ (20 tuổi); Trần Thị Hoài An (2 tuổi); Hoàng Thị Tình (44 tuổi) và Trần Thị Nguyệt (50 tuổi, đều trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết Ngoài ra, có 2 trường hợp ngồi trên xe ô tô tải đông lạnh mang BKS 73C-001.xx bị thương nhẹ được đưa vào bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu gồm: Nguyễn Thị Thu Hà; Lê Đức Thành (đều trú tại tỉnh Quảng Bình).

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