Bánh mì Phượng hoạt động lại sau 3 tháng bị đình chỉ vì 150 khách hàng ngộ độc thực phẩm

Đời sống 18/12/2023 06:10

Vào sáng 17/12, quán bánh mì Phượng Hội An trên đường Phan Chu Trinh, TP Hội An mở cửa lại sau hơn hai tháng bị đình chỉ hoạt động.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 17/12, bà Trương Thị Phượng (chủ tiệm bánh mì Phượng 2, Hội An) cho biết, quán đã hết thời gian bị phạt đình chỉ 3 tháng, từ ngày 11/9 đến ngày 11/12.

Nói về sự cố khiến hàng trăm khách hàng ngộ độc thực phẩm, bà Phượng chia sẻ đây là sự cố đáng tiếc, là một cú sốc lớn đối với gia đình sau hơn 30 năm hoạt động và đã ảnh hưởng đến mọi người. Cụ thể, bà Phượng nhận thấy cần phải tự soi lại mình, vấn đề nào sai sót để chỉnh sửa để mọi việc được tốt hơn, nhất là an toàn cho khách hàng. Quán cũng đã có những cải thiện về không gian, quy cách phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm để làm hài lòng khách hàng.

Bánh mì Phượng hoạt động lại sau 3 tháng bị đình chỉ vì 150 khách hàng ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1
Cửa hàng Bánh mì Phượng, Hội An đã mở cửa hoạt động sau 3 tháng bị đình chỉ - Ảnh: Báo Lao Động

Một số khách hàng đến ủng hộ bánh mì Phượng 2 trong ngày đầu hoạt động sau 3 tháng đóng cửa cho biết, họ rất mong chờ được thưởng thức bánh mì Phượng, không chỉ vì đây là thương hiệu ẩm thực nổi tiếng mà còn bởi sự cầu thị, sửa sai của chủ quán.

Ngoài ra, bà Lê Thị Hồng Cẩm - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, đơn vị đã hướng dẫn chủ cơ sở Bánh mì Phượng 2 khắc phục những vi phạm trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi cửa hàng đi vào hoạt động, Chi cục sẽ cử lực lượng trực tiếp kiểm tra cơ sở này.

Bánh mì Phượng hoạt động lại sau 3 tháng bị đình chỉ vì 150 khách hàng ngộ độc thực phẩm - Ảnh 2
Tấm bảng ghi lời xin lỗi và hẹn trở lại sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại quán bánh mì Phượng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 11/9, một số khách mua bánh mì ở quán bánh mì Phượng Hội An ăn sau đó có dấu hiệu ngộ độc. Những ngày sau đó ghi nhận tổng cộng gần 150 trường hợp ngộ độc từ nguồn bánh này.

Ngày 3/10, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2, địa chỉ 02B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, sau khi gây ra ngộ độc cho nhiều người. Kết quả kiểm tra cho thấy trong nguyên liệu chế biến bánh mì có khuẩn Bacilus cereus gây độc tố.

Tiệm bánh mì Phượng bị phạt tiền và buộc khắc phục hậu quả.

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