Vào ngày 16/12, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cho biết đang chăm sóc bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Hương Sơn, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối ngày 14/12, bà Hoàng Thị Kim Tuyến, người xã Hương Xạ phát hiện bé gái bị bỏ rơi tại cổng chùa Hương Sơn. Bé gái sơ sinh nặng 3kg đặt trong làn nhựa, quấn bởi chiếc chăn lông màu xanh, bên trong cuốn khăn xô trắng và tã chéo màu xám. Bên ngoài còn có một túi đen, trong có quần áo sơ sinh và sữa cùng một số dụng cụ dùng cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, trên người bé còn một tờ giấy với nội dung do hoàn cảnh khó khăn, nhờ sư thầy và nhà chùa nuôi nấng đứa bé. Sau khi phát hiện sự việc bà Tuyến đã trình báo UBND xã Hương Xạ. Qua kiểm cho thấy sức khỏe của bé gái bình thường.

Ngày 15/12, UBND xã Hương Xạ thông báo tìm cha mẹ đẻ của bé gái. Đến hết ngày 20/12, nếu không có người nhận, xã này sẽ tiến hành các thủ tục liên quan đối với bé gái theo quy định của pháp luật. Ban đầu, UBND xã Hương Xạ giao sư thầy Thích Nữ Giác Tuệ, chủ trì chùa Hương Sơn chăm sóc bé gái. Sau đó, nhà chùa đã liên hệ với Bệnh viện đa khoa Hùng Vương để nhờ hỗ trợ, chăm sóc bé gái bị bỏ rơi. Đại diện Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết, bé gái được đón về viện vào chiều qua, 15/12. Bệnh viện xác định bé gái mới sinh 3 ngày tuổi, tình trạng sức khỏe bình thường. Trong khi chờ cha mẹ bé gái đến nhận, Bệnh viện sẽ hỗ trợ, chăm sóc bé gái trong 15 ngày.

Bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng chùa Hương Sơn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 23h ngày 5/12, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-Phụ Sản (Trung tâm Y tế TP Móng Cái) tiếp nhận một sản phụ khoảng 26 tuổi, khai thông tin không rõ họ tên. Thời điểm vào viện, sản phụ không mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại, địa chỉ không xác định. Quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán sản phụ mang thai 39 tuần chuyển dạ đẻ lần 2. Sau đó, sản phụ sinh bé gái nặng 3,4kg, khi sinh xong sức khỏe của mẹ và con tạm ổn định. Đến khoảng 22h30 ngày 6/12, nhân viên y tế trực phát hiện sản phụ bỏ trốn khỏi Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-Phụ sản và để lại con gái sơ sinh cùng một số vật dụng, ngoài ra không có thông tin, giấy tờ. Ngay khi phát hiện sự việc, Trung tâm Y tế TP Móng Cái đã thông báo cho chính quyền phường Ninh Dương cùng lực lượng chức năng tiến hành xác minh, lập biên bản và thông báo tìm bố mẹ đẻ bé gái bị bỏ rơi. Thông báo nêu rõ, ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé bị bỏ rơi đến UBND phường Ninh Dương, Trung tâm Y tế TP Móng Cái để làm thủ tục nhận lại con.

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