Cảnh báo "chiêu" giả danh Zalo người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn giả danh Zalo người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi bắt giữ một đối tượng sử dụng hành vi tương tự chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Ngày 16/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ đối tượng sử dụng các tài khoản Zalo giả danh người thân để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn. Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận tin báo của một người dân trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế trình báo về việc bị đối tượng không rõ danh tính sử dụng các tài khoản Zalo giả danh người thân lừa đảo qua mạng internet rồi chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng.

Nhận định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng có tính chất nghiêm trọng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời điều tra, làm rõ đối tượng liên quan đến vụ việc là Phan Huỳnh Quỳnh Như (SN 1997, trú tại 4/289 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế). Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Phan Huỳnh Quỳnh Như. Theo cơ quan Công an, phương thức, thủ đoạn của đối tượng Như rất tinh vi. Khi biết người bị hại có điều kiện, nhiều tài sản và qua nghiên cứu các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ của bị hại với những thân ở nước ngoài, đối tượng đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh những người này sau đó nhắn tin mượn tiền.

Trong các ngày từ 21/11 đến 1/12, với nhiều lý do khác nhau như "gia đình về Việt Nam không đem tiền mặt", "mượn tiền để cho gia đình sử dụng", "mượn tiền để chữa bệnh tại TPHCM",... đối tượng đã liên hệ và yêu cầu người bị hại chuyển tiền sau đó chiếm đoạt. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Huỳnh Quỳnh Như để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đưa ra cảnh báo, thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2024, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh xử lý với các hoạt động liên quan, người dân không nên chuyển tiền cho bất kỳ người nào qua mạng xã hội, mạng viễn thông khi chưa xác thực rõ thông tin. Ngoài ra, không nhấp, truy cập vào các đường link lạ; không cung cấp các thông tin bảo mật của tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội gồm tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP; không mua, bán hoặc cho mượn giấy tờ tùy thân; tài khoản, thẻ ngân hàng; không đầu tư tiền ảo, đầu tư vào các sàn đầu tư tài chính trái phép hoặc các dự án không rõ nguồn gốc; không nên vay tiền từ các ứng dụng, website để tránh bị lừa đảo hoặc vay lãi nặng. Khi phát hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

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