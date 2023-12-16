Ăn buffet hải sản Hà Nội, đôi nam nữ lén đút túi 4kg hải sản mang về nhà

Đời sống 16/12/2023 14:22

Tối ngày 15/12, mạng xã hội xôn xao trước bài viết “bóc phốt" hành động đáng xấu hổ của đôi nam nữ đi ăn buffet tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, vào ngày 15/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài đăng tố đôi nam nữ đi ăn buffet tại một nhà hàng đã 'đút túi' 4kg hải sản chín mang về. Cụ thể, tại nhà hàng buffet hải sản này, lúc mới tới nhà hàng, cặp đôi này đã đòi đổi vị trí ngồi đến 3 lần mới ưng ý.

Trong quá trình ăn, chàng trai ra sức che cho cô gái 'hành động', còn cô gái vừa ăn vừa thi thoảng cúi xuống bỏ đồ vào túi giấy màu trắng mang theo. Hành động của cặp đôi này không qua mắt được nhân viên dọn bàn, bộ phận an ninh của nhà hàng. Khi ra về, bảo vệ nhà hàng yêu cầu thực khách để lại đồ đã lấy, nhưng cặp đôi không hợp tác.

Nhà hàng đành trích xuất camera cho vị khách đó xem, khi không thể chối cãi được, chị khách đã đưa túi đồ cho bảo vệ kiểm tra. Trong túi chị khách mang về có cua, ghẹ, tôm càng xanh và bánh bao kim sa.

Ăn buffet hải sản Hà Nội, đôi nam nữ lén đút túi 4kg hải sản mang về nhà - Ảnh 1
Hình ảnh trích xuất từ camera và số hải sản lấy ra từ túi của vị khách nữ - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, chị L.L (đại diện nhà hàng buffet hải sản C.D ở Hà Nội) xác nhận vụ việc xảy ra tại một cơ sở nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh cách đây ít ngày. Chị L cho biết, ngay từ thời điểm hai vị khách tới đã có nhiều hành động đáng nghi.

Chị T. chia sẻ, ngay từ thời điểm hai vị khách tới đã có nhiều hành động đáng nghi. Cả hai xin đổi chỗ nhiều lần, tìm các vị trí khuất camera an ninh rồi mới bắt đầu dùng bữa. Trong lúc ăn, cả hai lấy nhiều đồ hải sản lắm nhưng khi thu dọn lại không thấy rác đâu. 

Ăn buffet hải sản Hà Nội, đôi nam nữ lén đút túi 4kg hải sản mang về nhà - Ảnh 2
Vị khách này đã lấy tổng 4kg hải sản bao gồm cua, ghẹ, tôm càng xanh, bánh bao kim sa - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Khi phát hiện, bộ phận an ninh nhà hàng đã nghi ngờ và check cam. Nhưng vì không muốn khách bị mất mặt trong lúc dùng bữa, nhà hàng đợi đến lúc ra về mới xử lý. Vị khách nữ ban đầu chối bay, nhưng khi đưa đoạn camera an ninh ra, người này mới thú nhận. 

Lúc đó chỉ có bạn nữ đi ra ngoài cửa, bạn nam ngại, đứng ở quầy thanh toán, bao giờ giải quyết xong mới đi ra. Bạn nữ giải thích đồ thừa ra nhiều quá, để lại sợ hỏng, không ai ăn. Nhưng thực ra ngay từ đầu bạn đã mang theo túi đồ rất to, lại còn liên tục đổi chỗ. Ngoài ra cả hai còn lén đem một chai vang đỏ vào. Vì sợ tính phí nên họ gọi 2 lon coca để "che mắt" rồi cuối giờ ăn trả lại. 

Vị khách này đã lấy tổng 4kg hải sản bao gồm cua, ghẹ, tôm càng xanh, bánh bao kim sa. Phía nhà hàng đã yêu cầu hai vị khách tính phí 4kg đồ thừa theo quy định. Tuy nhiên cô gái đã xin được “xí xoá" phí phạt này. 

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