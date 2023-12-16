Hải Dương: Bị tạ đè trong lúc tập gym, người đàn ông tử vong thương tâm

Đời sống 16/12/2023 12:50

Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp tử vong thương tâm khi đi tập gym.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 14/12, lãnh đạo UBND thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp hy hữu trong quá trình tập gym khiến một người đàn ông tử vong.

Cụ thể, chiều 12/12, anh N.V.T (trú tại xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng) đến phòng Minh gym ở đường Hòa Bình, thuộc Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách để tập gym. Trong lúc tập, anh T đẩy được vài lượt thì bị tạ rơi vào người dẫn tới thương tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh T đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do chấn thương nặng, anh T đã không qua khỏi.

Hải Dương: Bị tạ đè trong lúc tập gym, người đàn ông tử vong thương tâm - Ảnh 1
Phòng tập gym nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Lai Cách đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Bên cạnh đó, phòng tập Minh gym đã hoạt động được vài năm nay. Chính quyền địa phương cho hay, phòng tập có giấy phép và đủ điều kiện hoạt động.

 

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