Bé gái 3 tháng tuổi tử vong khi điều trị tại một trung tâm y tế, gia đình yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Đời sống 15/12/2023 13:05

Một bé gái 3 tháng tuổi khi điều trị viêm phổi tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng đã tử vong chiều ngày 13/12.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 15/12, ông Nguyễn Minh Sơn - Giám đốc TTYT huyện Đoan Hùng cho biết, cơ quan pháp y đã gửi kết quả khám nghiệm xuống Bộ Công an để giám định. Sau khi cơ quan công an tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vụ việc, kết quả điều tra sẽ có sau 1 tháng.

Ông Nguyễn Xuân Hạ (79 tuổi) - cụ ngoại của cháu V.Q.M (3 tháng tuổi, ở xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng) cho biết, bản thân ông có mặt từ đầu khi xảy ra sự việc cháu M tử vong sau khi điều trị viêm phổi tại TTYT huyện Đoan Hùng.

Tối 13/12, khi cơ quan pháp y khám nghiệm, có mặt cùng ông Hạ có 2 bác và 1 chú của cháu. Lúc này, bên pháp y khám nghiệm rất kỹ càng, khám đến phần nào họ đọc và ghi chép vào biên bản đến đó. Sau khi 3 chú bác của cháu M. ký vào biên bản làm việc, cơ quan chức năng đã niêm phong lại đưa về Bộ Công an để giám định.

Bé gái 3 tháng tuổi tử vong khi điều trị tại một trung tâm y tế, gia đình yêu cầu làm rõ trách nhiệm - Ảnh 1
Cho rằng con mình tử vong bất thường tại bệnh viện, một gia đình ở Phú Thọ đã đề nghị công an xác minh, khám nghiệm tử thi bé 3 tháng tuổi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, vào tối 13/12, những ngày đầu điều trị, cháu M. vẫn chơi bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Thế nhưng, chiều 13/12, sau khi cán bộ y tế đưa cháu đi hút mũi cháu đã lịm đi và tím tái, sau đó họ cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi. Sau đó, gia đình đã đưa cháu M xuống Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ (TP Việt Trì), tuy nhiên, do cháu M đã tử vong ngoại viện, không thể cứu chữa được, nên gia đình đã đưa cháu trở lại TTYT huyện Đoan Hùng, yêu cầu cơ sở y tế này phải làm rõ.

Bé gái 3 tháng tuổi tử vong khi điều trị tại một trung tâm y tế, gia đình yêu cầu làm rõ trách nhiệm - Ảnh 2
Trước khi sự việc xảy ra, cháu bé không có biểu hiện bất thường - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, phía Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, khi bệnh viện tiếp nhận trường hợp của cháu M, cháu đã ở tình trạng ngừng tuần hoàn (là trạng thái tim ngừng đập, ngừng cung cấp máu cho cơ thể), các bác sĩ của bệnh viện cũng đã nhanh chóng cấp cứu nhưng vì cháu M đã tử vong ngoại viện, nên không thể cứu chữa được.

Về sự việc trên ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng cho biết, khi sự việc xảy ra, trung tâm đã làm việc với phía gia đình. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang làm việc nên phải chờ kết luận của các cơ quan chức năng.

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Sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 14/12 tại ngôi nhà do nhóm công nhân thuê lại của người dân ở tổ dân phố Trường Sơn, P.Kỳ Thịnh.

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