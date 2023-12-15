Cho chó ăn thì bị tấn công, 1 nữ công nhân tử vong thương tâm

Đời sống 15/12/2023 10:21

Sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 14/12 tại ngôi nhà do nhóm công nhân thuê lại của người dân ở tổ dân phố Trường Sơn, P.Kỳ Thịnh.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Kỳ Thịnh (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 nữ công nhân quê ở tỉnh Thanh Hóa bị chó tấn công dẫn đến tử vong. Cụ thể, sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 14/12 tại ngôi nhà do nhóm công nhân thuê lại của người dân ở tổ dân phố Trường Sơn, P.Kỳ Thịnh.

 

Vào thời điểm trên, nữ công nhân chưa rõ danh tính, khoảng 40 tuổi quê ở tỉnh Thanh Hóa ra cho chó ăn thì bị con chó này tấn công. Khi nhóm công nhân làm cùng về nhà, phát hiện sự việc thì nạn nhân đã tử vong với nhiều vết cắn trên người.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Kỳ Thịnh phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TX.Kỳ Anh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhóm công nhân đang làm tại một công trình đường điện trên địa bàn. Nhóm thuê nhà của người dân gần nơi làm việc để ở và có nuôi chó. Lý do vì sao nữ công nhân bị con chó tấn công thì cơ quan điều tra đang giám định để làm rõ. Thi thể nữ công nhân đã được bàn giao cho người thân đưa về quê để mai táng.

Cho chó ăn thì bị tấn công, 1 nữ công nhân tử vong thương tâm - Ảnh 1
Một phụ nữ khoảng 40 tuổi quê Thanh Hóa đang làm công nhân tại một công trình ở Hà Tĩnh bị chó tấn công dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một trường hợp tử vong tương tự là chị S.K (SN 1991, trú tại thôn Phăm Kleo Ngol, xã Bar Măih, huyện Chư Sê). Thông tin ban đầu, cách đây khoảng 1 tháng, bệnh nhân đang đi công việc từ thôn Phăm Klăh (xã Bar Măih) về nhà thì bị một con chó chạy rông ngoài đường cắn vào cổ chân trái, có vết thương sâu, chảy máu nhiều.

Sau khi bị chó cắn, bệnh nhân đi về nhà và nhờ người nhà chở đến cơ sở y tế tư nhân tại xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) để xử lý vết thương và được tiêm 1 mũi thuốc (không rõ chủng loại). Sau đó, bệnh nhân được tư vấn đi tiêm phòng dại nhưng bệnh nhân không đi tiêm vaccine, huyết thanh phòng dại.

4 ngày sau, vết thương vẫn còn sưng nề nên bệnh nhân được người nhà đưa đến cơ cở y tế tư nhân lần trước để tiêm thêm 1 mũi thuốc (không rõ chủng loại). Ngày 9/12/2023, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, sốt, sợ nước, sợ gió.

Ở nhà bệnh nhân không sử dụng thuốc gì. Sáng 10.12, gia đình đưa bệnh nhân đến khám tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) và được chẩn đoán theo dõi dại lên cơn. Bệnh nhân sau đó chuyển về Khoa Bệnh nhiệt đới để điều trị.

Trước tình trạng của bệnh nhân, bệnh viện đã giải thích tình hình cho người nhà và cùng ngày, người nhà đã ký vào hồ sơ bệnh án và xin đưa bệnh nhân về nhà để tiện chăm sóc. Ngày 11/12, bệnh nhân tử vong tại nhà.

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