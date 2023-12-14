Cụ thể Nguyễn Đặng Quyền Linh khai nhận rằng, sau khi xảy ra va chạm, nam tài xế này nghĩ người phụ nữ không bị thương nên đã lái xe rời đi. Tuy nhiên, hiện tại người bị nạn vẫn chưa tới cơ quan công an trình báo, cơ quan chức năng đang xem xét các vi phạm khác nếu có để ra quyết định xử lý, xử phạt đối với Linh.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 14/12, đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã mời Nguyễn Đặng Quyền Linh (27 tuổi), nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn với phụ nữ trên đường Nguyễn Trãi tới làm việc.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào 9h05 ngày 9/12, tại đường Nguyễn Trãi, gần ngã ba Vũ trọng Phụng, quận Thanh Xuân.

Nam tài xế lái mô tô rất mong muốn tìm người phụ nữ trong vụ tai nạn để xin lỗi, chịu trách nhiệm - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng 11/12, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh nam thanh niên đi xe máy mang biển số 29M1-999.00 va chạm với một phụ nữ đang điều khiển xe máy Honda SH lưu thông cùng chiều trên đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân).

Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến người phụ nữ mất lái, lao sang làn đường bên cạnh và va chạm với một ô tô đi cùng chiều, sau đó ngã xuống đường ngay trước mũi xe ô tô. Rất may, xe ô tô đang đi chậm nên không có thương tích xảy ra. Đáng chú ý, sau khi gây nạn, nam thanh niên đi xe máy không dừng lại giải quyết vụ việc mà tăng ga bỏ chạy.

Nam thanh niên va chạm với người phụ nữ đi xe máy rồi bỏ chạy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đoạn video được chia sẻ đã gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bức xúc lên án hành vi vô cảm của nam tài xế xe máy và mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra danh tính, xử phạt nghiêm theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đề nghị ai là người liên quan, chứng kiến, biết thông tin về vụ tai nạn trên hoặc có dữ liệu camera hành trình ghi nhận diễn biến vụ việc thì cung cấp cho cơ quan công an.