Nhân chứng trong vụ 3 bố con tử vong ở Hưng Yên: Bé gái 1 tuổi được vớt lên trong tình trạng chân bị buộc dây

Đời sống 14/12/2023 16:25

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể 3 bố con trên sông Bắc Hưng Hải (xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), ngày 14/12, người dân ở xã Thanh Long vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi nhắc lại sự việc.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến vụ phát hiện thi thể 3 bố con trên sông Bắc Hưng Hải (xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), ông Chu Văn Nhất (52 tuổi, người chứng kiến lực lượng chức năng đưa cháu Q.A. lên bờ) cho biết, vào khoảng 8h sáng ngày 13/12, thi thể cháu Q.A. (SN 2022) được người dân phát hiện nổi trên sông Bắc Hưng Hải, đoạn dưới gầm Cầu Đừng.

Cụ thể, thi thể cháu bé nổi lên cạnh chiếc bao tải màu xanh từ khoảng 8h. Đến khoảng 9h người thân cháu đến hiện trường và làm lễ, sau đó đến 10h thi thể cháu mới được người dân và lực lượng chức năng kéo sang khu vực khác rồi mới đưa lên bờ. Do gia đình cháu Q.A xem giờ, giờ tốt mới đưa lên. Thời điểm đưa cháu bé lên, đôi chân của cháu Q.A vẫn bị buộc bởi chiếc dây màu đỏ.

Nhân chứng trong vụ 3 bố con tử vong ở Hưng Yên: Bé gái 1 tuổi được vớt lên trong tình trạng chân bị buộc dây - Ảnh 1
Ông Nhất kể lại thời điểm phát hiện thi thể bé gái 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Ông Nhất cho biết, từ xưa đến nay ở địa phương nơi ông sinh sống chưa bao giờ xảy ra sự việc đau lòng đến thế. Cùng một lúc phát hiện 3 thi thể (là 3 bố con). Bản thân ông là người dưng, nhưng cũng cảm thấy rất đau lòng.

Ông H. (người dân sinh sống nơi phát hiện thi thể anh C. và cháu N.A) cho biết, gần 3 ngày nay, chưa một đêm nào ông ngủ yên giấc vì cứ nghĩ đến cảnh người dân không hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ thì lại giận vô cùng.

Thi thể người bố và con gái lớn được phát hiện ở bờ sông dưới gầm Cầu Đội, khu vực này có mấy nhà dân sinh sống, thế nhưng họ lại không đồng ý cho đưa các nạn nhân lên ở khu vực này vì sợ ảnh hưởng. Cuối cùng người thân của nạn nhân và lực lượng chức năng phải kéo các nạn nhân sang một vị trí khác cách khoảng 400 mét để đưa lên bờ.

Nhân chứng trong vụ 3 bố con tử vong ở Hưng Yên: Bé gái 1 tuổi được vớt lên trong tình trạng chân bị buộc dây - Ảnh 2
Thời điểm lực lượng chức năng đưa cháu bé Q.A. lên bờ, đôi chân của cháu vẫn bị buộc bởi chiếc dây màu đỏ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 7/12, anh Trần Văn C. (26 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) rời nhà cùng 2 con gái T.N.A. (4 tuổi) và T.Q.A. (1 tuổi). Gia đình sau đó không thể liên lạc được với 3 bố con. 

5 ngày sau, tin dữ đầu tiên ập đến - thi thể anh C. được tìm thấy tại sông Bắc Hưng Hải (đoạn gần cầu Đội, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ). Tin dữ thứ 2 đến sau đó khoảng một ngày, khi 2 bé gái cũng được tìm thấy đã tử vong.

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Buổi tối tại xóm nhỏ thuộc thôn Giai Phạm trở nên tĩnh lặng, không khí u buồn bao phủ ngôi nhà nhỏ của 3 bố con anh T.V.C. (SN 1997). Thi thể 3 bố con anh C vừa được tìm thấy trên sông.

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