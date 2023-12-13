Đau lòng phát hiện thi thể của 2 bé gái ở dưới sông sau nhiều ngày mất tích cùng bố

Đời sống 13/12/2023 14:47

Lãnh đạo UBND xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 cháu bé tử vong dưới sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua cầu Đừng, xã Thanh Long.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 13/12, theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 cháu bé tử vong dưới sông Bắc Hưng Hải (đoạn chảy qua địa bàn xã).

Trước đó 1 ngày, thi thể người bố là anh V.T.C (trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) cũng được phát hiện tại khúc sông này.

Đau lòng phát hiện thi thể của 2 bé gái ở dưới sông sau nhiều ngày mất tích cùng bố - Ảnh 1
Thi thể 3 bố con ở Hưng Yên được tìm thấy dưới sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua xã Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 12/12, người dân ở thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên trong lúc đi làm thì phát hiện thi thể người đàn ông trôi sông.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với người dân trục vớt thi thể nói trên. Cơ quan Công an vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến người đàn ông này tử vong.

Bước đầu theo nhận dạng của gia đình xác định, người đàn ông nói trên là anh T.V.C (trú ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ). Vào chiều 7/12, anh C. buồn chuyện gia đình nên dẫn theo hai con gái (một cháu 4 tuổi và cháu 2 tuổi) đi khỏi nhà. Gia đình đã báo chính quyền và đi tìm nhưng không thấy ba bố con ở đâu.

Đau lòng phát hiện thi thể của 2 bé gái ở dưới sông sau nhiều ngày mất tích cùng bố - Ảnh 2
Thi thể 2 cháu bé đã được tìm thấy ở dưới sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên - Ảnh: Báo Lao Động

Đến chiều nay, người dân phát hiện thi thể anh C. trên sông Bắc Hưng Hải đoạn chảy qua thôn Long Vỹ, xã Thanh Long. Tuy nhiên, hiện gia đình vẫn chưa thể tìm thấy hai con gái của anh C.

Một người thân của anh C. xác nhận, chiều nay, gia đình đã nhận dạng thi thể, bước đầu xác định người tử vong được phát hiện tại thôn Long Vỹ chính là anh C.

Bố dẫn 2 con nhỏ đi khỏi nhà vì buồn chuyện gia đình: Phát hiện thi thể người bố trôi sông, 2 con vẫn đang mất tích

Bố dẫn 2 con nhỏ đi khỏi nhà vì buồn chuyện gia đình: Phát hiện thi thể người bố trôi sông, 2 con vẫn đang mất tích

Vào chiều 12/12, người dân ở thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên trong lúc đi làm thì phát hiện thi thể người đàn ông trôi sông.

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